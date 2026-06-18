クィア・シネマの変遷：1980年代から現在まで ── 边界を問いかける映画表現の歴史

プライド月間のに際し、クィア・シネマの歴史を1980年代から現在まで概観する。メインストリーム化とステレオタイプの批判、HIV／エイズの影響、レズビアン表象の登場、日本の独自の展開、ニュー・クィア・シネマの台頭、多様性の拡大と国際的評価まで、重要な作品と動向を紹介しながら、クィア・シネマが既存の価値観や境界を問い続ける役割について考察する。

プライド月間を迎え、 クィア・シネマ の歴史を改めて辿りたい。1980年代のメインストリーム化、1990年代のニュー・ クィア・シネマ 、そして近年の多様化する表象まで──クィア映画は社会の変化を反映するだけでなく、既存の価値観や境界そのものを問い直してきた。

クィア・シネマ研究者の菅野優香に、1980年代から現在までの歴史とその表現の力について話を聞いた。 1970年代のアンダーグラウンド、アバンギャルド、フェミニズムに根ざしたアートハウス映画に比べ、1980年代はハリウッドやメインストリームにLGBTQを扱う作品が台頭した時代である。 しかし一方で、ステレオタイプ的な描かれ方も少なくなかった。 例えば『クルージング』（1980年）は、公開当時にLGBTQコミュニティから上映反対運動が起こるほど、ゲイをネガティブに描いたとして批判された。

現在では異なる視点もあるが、1980年代を象徴する作品として語られることが多い。 次第に80年代半ばには、世界的なHIV／エイズの流行がクィア映画の方向性を大きく変える。 それまでアイデンティティや恋愛を主題とした作品が多かったが、HIV／エイズと隣り合わせの社会でLGBTQがいかに生き、家族に代わるコミュニティのもとで支え合いケアを実践するかが描かれるようになった。 代表例に『ロングタイムコンパニオン』（1989年）と『パーティング・グランシズ』がある。

また、80年代にはレズビアンの表象もメインストリーム化が進んだ。 『マイライバル』（1982年）、『カラーパープル』（1985年）、『ビビアンの旅立ち』（1985年）が挙げられる。 『カラーパープル』はスティーヴン・スピルバーグが監督を務め、クィアな物語をメジャー監督が手がける転換点となった。 一方で、当事者ではない男性監督による作品も多かったが、ドナ・ディッチやスー・フリードリッヒ、バーバラ・ハマーといった女性作家たちも精力的に作品を発表し、レズビアン表象の広がりと共に、当事者自身の作品が世に出始めた時代でもあった。

ただし日本では、当時は美輪明宏やカルーセル麻紀といったアイコンが表舞台にいたものの、LGBTQ表象を含む一般映画はまだ少なく、成人向けの「薔薇族映画」やピンク映画が主流で、欧米のようなクィア・シネマの一般化は後から進んだ。 1990年代に入ると、英米を中心に「ニュー・クィア・シネマ」と呼ばれる動きが起こる。 LGBTQを肯定的に描くだけでなく、破天荒な主人公や犯罪者、アウトサイダーなど、複雑で矛盾を抱えた人物像が登場し、当事者の監督が自らの視点で作品を手掛けたことで、社会的メッセージとエンターテインメント性を兼ね備えた作品が生まれた。

代表例として、デレク・ジャーマンの『エドワードII』（1991年）、トッド・ヘインズ、ガス・ヴァン・サントの『マイ・プライベート・アイダホ』（1991年）、アイザック・ジュリアンの『ラングストンを探して』（1989年）などが続く。 特にジェニー・リビングストンの『パリ、夜は眠らない』（1990年）は、1980年代ニューヨークのボールカルチャーを捉えたドキュメンタリーで、黒人やラテン系のLGBTQコミュニティが自らの言葉で語る姿を映し、有色人種やトランスジェンダーの文化を可視化した点で画期的である。

一方、メインストリーム映画でもLGBTQ表象が広がり、ジョナサン・デミの『フィラデルフィア』（1993年）は、トム・ハンクスとデンゼル・ワシントン主演でHIV／エイズとゲイへの偏見に法廷で挑む物語を描き、社会的認識の転換点となった。 日本では1990年代、LGBTQを主題とする映画が徐々に公開され始め、橋口亮輔の『二十才の微熱』（1993年）や『渚のシンドバッド』（1995年）が日本のクィア・シネマを切り拓いた。

大木裕之（故人）も現代アートの域を超えてかねてより映画制作を手がけ、『ターチ・トリップ』（1993年）や『あなたがすきです、だいすきです』（1995年）など、日本のクィア・シネマに欠かせない作品を残した。2000年代以降は、アン・リーの『ブロークバック・マウンテン』（2005年）やガス・ヴァン・サントの『ミルク』（2008年）など、メインストリームで大きな注目を集めた作品が増える。 また、ショーン・ベイカーの『タンジェリン』（2015年）はスマートフォンで撮影され、トランスジェンダーのセックスワーカーの貧困に迫る。

セバスティアン・レリオの『ナチュラルウーマン』（2017年）はトランスジェンダー女性を主人公とし、アカデミー外国語映画賞を受賞。 トッド・ヘインズの『キャロル』（2015年）は1950年代ニューヨークを舞台に女性同士の恋愛を描き、カンヌでクィア・パルムを受賞、アラン・ギロディの『湖の見知らぬ男』（2013年）もカンヌで監督賞とクィア・パルムを得た。 近年ではジェーン・カンピオンの『パワー・オブ・ザ・ドッグ』（2021年）がヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を獲得し、クィア・ウェスタンともいえる作品を提示した。

日本からは、今井ミカの『虹色の朝が来るまで』（2018年）が、ろう者で性的マイノリティの人々の交流を全編手話で描き、当事者の視点からクィア・シネマの可能性を広げた。 また若手の小田香は、卒業制作『ノイズが言うには』（2011年）で性的少数者であることを家族に告白する過程を扱い、その後も国際的に活躍している。 クィア・シネマは、「クィア」という概念自体が既存のカテゴリーや境界を問いかけるため、分かりやすさや単純な共感だけでは捉えきれない作品も多い。 しかし、その戸惑いや居心地の悪さこそが、クィアが本来持つ批評性と創造性である。

トッド・ヘインズの『ポイズン』（1991年）、クリストファー・ミュンチの『僕たちの時間』（1991年）、ジョン・グレイソンの『ゼロ・ペイシェンス』（1993年）、シェリル・デュニエの『ウォーターメロン・ウーマン』（1996年）、ルシオ・カストロの『ドランクヌードル』（2025年）に至るまで、クィア・シネマは時間軸や現実とフィクションの境界を揺さぶり、既存の秩序や常識を撹乱してきた。

「これは何なんだろう」「どう理解すればいいのだろう」という戸惑いを残す作品に出会ったとき、そのわかりにくさ自体がクィア・シネマの魅力なのかもしれない。 既存の価値観や境界を問い直し続けること──それこそが、クィア・シネマがこれまで担ってきた役割であり、これからも持ち続ける力なのだ





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