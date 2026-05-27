クアッド外相、南シナ海・東シナ海の懸念表明 中国名指し避け

日米豪印のクアッド外相がニューデリーで会合し、南シナ海や東シナ海での一方的行動への反対を表明。中国を名指しせずに危険な行為を批判し、ホルムズ海峡の通航料計画も非難した。

インドの首都ニューデリーにあるハイデラバードハウスで、日米豪印の4か国による協力枠組み「 クアッド 」の外相会議が開催された。 会議後の共同記者会見で、4か国の外相は 南シナ海 および 東シナ海 をめぐる深刻な懸念を表明した。

声明では、地域の平和と安定を脅かす一方的な行動や威圧的な行為に対する強い反対が改めて示された。 中国を直接名指しすることは避けられたが、軍用機や海上保安機関、海上民兵による危険な操縦、南シナ海での放水銃やフレアの使用、衝突・妨害行為などが批判の対象となった。 また、係争地形の軍事化に対する深刻な懸念も表明され、海洋における法の支配の重要性が強調された。 さらに、4か国の外相はイランが計画しているホルムズ海峡での通航料賦課計画を非難した。

この計画は、米イスラエルによる攻撃への報復の一環と見られており、航行の権利と自由、そして同海峡および紅海を通る安全で途切れることのないグローバルな通商の流れを脅かすものだと指摘された。 声明では、国際法に基づく航行の自由の重要性が再確認され、海洋の安定を損なうあらゆる行為への対処が求められた。 クアッド外相会合では、これらの地域問題に加え、インド太平洋地域における協力の強化についても議論が行われた。4か国は、海洋安全保障、サイバーセキュリティ、インフラ整備などの分野での連携を深化させることで一致した。

また、国際秩序の維持に向け、ルールに基づくアプローチの重要性を再確認し、中国を念頭に置いた牽制の姿勢を鮮明にした。 会合後、ルビオ米国務長官は、クアッドは地域の安定に貢献するための重要な枠組みだと述べ、今後の協力に意欲を示した。 日本とオーストラリア、インドの外相もそれぞれ、多国間協力の意義を強調した。 今回の会合は、国際社会におけるクアッドの結束を示すものとなり、今後の動向が注目される





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