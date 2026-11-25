25日、ギリシャで公務員と民間部門の労働組合が賃上げと公共サービス改善を求めて全国規模のストライキを実施。アテネを中心に約1万5000人がデモに参加し、交通機関に大きな混乱が生じた。政府側は22億ユーロの支援策を示すも対立は続く。

25日、 ギリシャ 全国で公務員と民間部門の労働組合が一体となり、 賃上げ と公共サービスの品質向上を求めて大規模な ストライキ が実施された。この行動により首都 アテネ をはじめとする各地で交通網が麻痺し、日常生活に深刻な影響が及びした。組合側は生活コストの急騰による実質賃金の目減りに対して怒りを爆発させ、政府の支援策が不十分であると強く批判している。

ストライキの対象範囲は広範にわたり、船員、運輸業界、通信セクターの労働者もこれに加わった。その結果、島々を結ぶフェリーの運航や、首都アテネの地下鉄の朝夕のラッシュアワー運行が全面的に停止する事態となった。さらに一部の地方空港では、航空便の欠航が相次ぎ、移動手段を失った市民や旅行者の不安が高まった。

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アテネ中心部では、ギリシャ警察の発表によると学校教員、病院勤務の医師、学生ら約1万5000人が参加して平和的なデモ行進が行われた。参加者は「もうたくさんだ。賃上げを求める」と記された横断幕を掲げ、労働環境の改善と生活保護の強化を叫んだ。この集会はアテネだけでなく、国内の他の主要都市でも数千人規模の抗議活動として広がりを見せた。

公立高校教員組合の幹部は、今回のストライキ発動の背景について、公務員と民間部門の労働者が長年続いた苦境に耐えきれなくなったことを明らかにした。特に、公務員については過去16年間にわたり休暇手当が支給されていない実態や、物価上昇により生活費が急騰している現状を指摘し、早期の賃金引き上げによる実質価値の回復を強く求めている。

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対する中道右派のミツォタキス首相率いるギリシャ政権は、低所得者層や年金受給者への支援を強化する方針を示している。今年度は約22億ユーロ規模の減税や補助金策を実施しており、2027年12月からは約70万人の公務員に対して500ユーロのクリスマス手当を支給する予定だ。また、全産業の平均月給を現在の約1400ユーロから2030年までに1800ユーロへと引き上げる中长期目標を打ち出している。

政府は25日の閣議で、2027年から2030年までの財政計画を協議した。この計画には補助金、賃上げ、減税などを含む総額114億5000万ユーロ相当の施策が盛り込まれている。堅調な経済成長と基礎的財政収支の黒字達成を背景に、政府債務残高の削減にも意欲的だ。GDP比で昨年の145.9％から、2030年には110％へ低下させるとの見通しを提示している。