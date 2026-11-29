ブンデスリーガ第11節、ドルトムントは長い時間にわたる受け身の戦いでレバークーゼンに敗れ、今季初黒星。それでも首位を維持した。全選手の採点と寸評。

慣れない右ウイングバックで先発し、モレイラとフェルナンデスに圧力をかける役割を担った。 前半はボールを持てばまずまずこなしたが、ボールに触れる機会自体が非常に少なかった。

例えば、前半はクロスを一本も上げられなかった。 守備では時折、対応に苦しんでいるように見えた。 右サイドバックのユリアン・リエルソンが投入されてからも右サイドにとどまった。 レバークーゼンの2点目につながるクロスの前には、ディアビとの最後の競り合いに敗れた。

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採点：4.5。 直近のアーセナル戦より明らかに目立たず、何度かボールを要求したが届かなかった。5回のデュエルで4回勝ち、守備では多くの好プレーを見せた。 しかし、同点弾の場面では空中戦でやや簡単に競り負け、その直後に交代した。 採点：4。