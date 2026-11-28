トルコ代表MFアルダ・ギュレルが、攻撃面でレアル・マドリーに違いをもたらしている。PSV戦では5得点の大勝の中で2アシストを記録し、今シーズンもチャンスとゴールの創出で輝きを放ち続けている。

、ギュレルは今シーズン開幕からのアシスト数を8に伸ばした。 これを上回るのは ラミン・ヤマル （13）と ハリー・ケイン （11）しかいない。 とはいえ、 アルダ・ギュレル が レアル・マドリー の攻撃に果たしている貢献において、アシストは最も重要な部分ではない。

決定機の創出における彼の影響力は目覚ましく増しており、それはPSV戦の後半のように、ペナルティエリアから離れた位置でプレーしているときでも変わらない。 トルコのスターはベルナルド・シルヴァとダブルボランチを組んでいたが、この欧州の舞台での2アシストはいずれも後半に生まれた。1つ目は見事なヒールでのタッチで、フェデ・バルベルデの強烈なシュートをお膳立てした。2つ目は、オランダのチームのビルドアップ中にギュレルがボールを奪い返した後、キリアン・エンバペへ気前の良いパスを送ったもので、エンバペはこれで自身の1点目を挙げた。

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欧州の主要リーグで、大陸大会も含めると、チャンスクリエイトでこのレアル・マドリーの選手を上回るのはわずか3人だ。 バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリーズが63回、ランスのフロリアン・トヴァンが60回、バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが56回である。 ギュレルは55回のチャンスを創出し、その3人のすぐ後ろにつけている。 しかし、出場時間あたりのチャンス創出率では彼らをはっきりと上回る。