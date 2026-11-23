ギフトカード購入者の過半数が使い切れない残高や未使用経験を抱えている調査結果。1,000円未満の少額が大半を占め、具体的な活用方法や現状の課題について詳述する。

ギフトカード および デジタルギフト の購入経験がある199名のうち、102名が「使い切れない残高が残った、または購入後しばらく 未使用 のまま保有した経験がある」と回答した。この割合は全体の51.3%に相当し、購買行動において過半数が何らかの形式的な残高管理の課題を抱えていることが明らかになった。

未使用経験者の割合と残高内訳

今回の調査は、余った金額の「価値」や具体的な損失額を試算したものではなく、回答者が選択した金額帯を集計したものである。回答に矛盾があった1件を除く101名を対象に統計を取った結果、余り・未使用を経験した人の多くが1,000円未満の金額を回答している。

Also read 日産『ルークス』にアウトドアカスタム「ROCK CREEK」登場、価格は215万円から

最も多かった回答は「500円未満」で44名、全体比43.1%を占めた。次いで「500円以上～1,000円未満」が35名、34.3%であった。設問間で回答に矛盾があった1件を除く101名を集計しているため、少額の残高保有が多数派であることがデータから読み取れる。

一方、「現在も保有している」は35名で34.7%、「使わないままになっている」は22名で21.8%であった。複数回答のため、各項目の割合を合計しても100%にはならない点に注意が必要である。今回の調査では、余り・未使用経験者の77.5%が1,000円未満と回答したが、少額の残高をどのように利用できるかは各サービスによって異なる。

Advertisement

現状の保有状態と対応状況

ギフトカードやデジタルギフトを購入した後の対応について確認したところ、「後日、自分で利用した」が50.5%で最も多かった。しかし、「現在も保有している」35名、「使わないままになっている」22名という回答も確認された。これは、購入した側が意図的に残額を活用しきれず、結果として資産が凍結状態にあることを示唆している。

特に「使わないままになっている」と回答した21.8%の層は、残高を失効させるリスクや、利用機会を逃した不利益を被っている可能性がある。少額の残高が累積することで、消費者全体の購買意欲や資産効率が低下する構造的問題が潜んでいる。各プラットフォーム側の対応が分かれ道となる。

少額残高の活用課題と今後の展望

ギフトカードの残高問題において重要なのは、1,000円未満という少額帯がいかに大きな割合を占めているかという点である。この金額帯は個人が個別に利用するにはハードルが高く、また店舗側としても受け入れコストが割に合わないため、放置されやすい傾向がある。調査結果は、消費者にとっての「小さな損失」が市場全体では無視できない規模であることを示している。

今後、各サービス事業者は少額残高の回収や再利用を促進する施策を講じる必要がある。例えば、残高の他店舗への振替、ポイントへの換金、あるいは寄付オプションの設置などが考えられる。消費者側としても、購入時に使い切れる額を設定する、または定期利用するなどの対策が求められる。

Advertisement

今回の調査は、単なる残高の存在だけでなく、それがどのように運用され、どこで滞留しているかを可視化した点に意義がある。51.3%という高い発生率は、デジタルギフト市場の健全性を維持するためには、利用者側と供給側の両方で意識改革と仕組みの見直しが必要であることを示している。今後の動向として、少額残高の流通を円滑にする新サービスや規制の議論が期待される。