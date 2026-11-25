〜24本・最短2週間から。手軽にイベントらしい乾杯を演出〜

eギフトプラットフォーム事業を展開する株式会社ギフティは、「Otomoni」などを展開するBrewtope株式会社と協業し、法人のイベント向けのセミカスタム型クラフトビールパッケージ「イベントブースターパック」提供を2026年10月より開始しましたので、お知らせいたします。

本パッケージは、ユーザー会やネットワーキング、キックオフや社員総会など、BtoB・BtoEのイベントシーンにおけるブランド体験を高める2つのプランを用意しており、最小1ケースから、最短2週間で納品が可能です。 クラフトビールの選定・提供はBrewtopeが担い、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・強化を目的として、感謝の気持ちを表すために贈るギフトである「Corporate Gift」の新たなソリューションとして提供します。

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ギフティでは、企業が取引先や顧客、従業員に対して関係性構築・強化を目的として感謝の気持ちを表すために贈るギフト「Corporate Gift」に特化したサービスを2022年10月にローンチしております。

「Corporate Gift」は、取引先や顧客などBtoBを対象にギフトを贈るシーンでは、お中元・お歳暮などの顧客への季節のご挨拶や、サービスへのエンゲージメント向上など、マーケティング用途での利用が増加しています。 さらに、従業員を対象とするBtoE領域では、新入社員向けのウェルカムギフトや誕生日ギフト、周年記念、永年勤続表彰、営業報奨、健康経営の施策などの用途で利用が拡大しており、2026年8月末時点で累計11,000案件以上に導入をいただいております。

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なお、ギフトコンテンツについても取り扱いを拡大しており、デジタルギフトにとどまらず、良質なモノや体験のほか、ロゴや社名などをプリントした企業のオリジナルグッズ「Swag」などの取り扱いを開始し、ニーズに合わせてギフトコンテンツのラインナップの拡充を図っております。 今回提供を開始した「イベントブースターパック」は、厳選されたギフトコンテンツをベースに、手軽にオリジナリティのあるギフトを贈ることができる「セミカスタム」のサービスです。

Brewtopeが選定したクラフトビールをベースに、プランやラベルをイベントに合わせて選べるため、フルオーダーより短納期・小ロットで、ブランドらしさを追求し、乾杯シーンを盛り上げる演出が可能となります。 企業が主催するイベントでは、企画内容や予算が開催直前まで固まらず、オリジナルのギフトを一から制作する期間を確保しにくい一方で、既製品だけでは参加者の記憶に残る体験をつくりにくいという課題があります。

イベントを通じてブランドへの好意や信頼を醸成するには、その場でしか得られない体験の設計が欠かせず、感情や記憶に直接働きかけるギフトは、BXを高める有効な手段です。 こうした中でギフティが着目したのが、イベントとの親和性が高いクラフトビールです。 個性豊かなラベルが会場を彩る視覚的な演出に加え、乾杯による一体感や、飲み比べをきっかけとした参加者同士の会話など、クラフトビールはイベント体験そのものを盛り上げるコンテンツとなります。

「イベント開催まで時間がない中でも、会場を盛り上げる仕掛けを取り入れたい」「参加者全員で乾杯する瞬間の一体感を高めたい」といったニーズに対し、ギフティはBrewtopeとともに、「イベントブースターパック」を通じて、より手軽にBXの実現を支援いたします。 また、例えば、これからの新年会にもご活用いただけるような、季節に合わせたパッケージも、順次用意してまいります。

ギフティでは、企業が顧客・取引先、従業員に対して関係性構築・強化を目的として感謝の気持ちを表すために贈るギフト「Corporate Gift」に特化したサービスを2022年10月にローンチしております。

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「Corporate Gift」は、顧客・取引先などBtoBを対象にギフトを贈るシーンでは、お中元・お歳暮などの顧客への季節のご挨拶の用途として、またサービスへのエンゲージメント向上などマーケティングにおける利用が増加しています。 さらに、従業員を対象とするBtoE領域では、新入社員向けのウェルカムギフトや誕生日ギフト、周年記念、永年勤続表彰、営業報奨、健康経営の施策などの用途で利用が拡大しており、2026年8月末時点で累計11,000案件以上に導入をいただいております。

なお、ギフトコンテンツについても取り扱いを拡大しており、デジタルギフトにとどまらず、良質なモノや体験のほか、ロゴや社名などをプリントした企業のオリジナルグッズ「Swag」などの取り扱いを開始し、ニーズに合わせてギフトコンテンツのラインナップの拡充を図っております。 ギフティは、『ギフトを起点に、体温が通った社会をつくる。 』というコーポレート・ミッションのもと、eギフトの生成から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。

主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム」の4サービスがあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。 Brewtopeは、株式会社ギフティの関連会社であり、500社以上のブルワリーとの取引を通じて培ったネットワークと知見を活かし、ブルワリー・飲食店・小売店・物流事業者・消費者など、クラフトビール産業に関わるさまざまなプレイヤーをつなぐ「クラフトビールの産業プラットフォーム」です。

定期便サービス「Otomoni」、EC、卸販売、法人向けサービス、アプリ事業、サプライチェーン支援サービス「Brewtope hub」などを通じて、クラフトビールの流通を支援するとともに、業界に蓄積されたデータやネットワークを活用し、クラフトビール産業全体の持続的な成長を支える仕組みづくりに取り組んでいます。