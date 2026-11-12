ギフティ、JR東日本モバイルSuicaを法人向けギフト交換先として追加

ギフトプラットフォームのギフティは、法人・自治体向けサービス「giftee for Business」の交換先として、JR東日本の「モバイルSuica」を追加しました。10月26日より提供開始。

株式会社ギフティ （本社：東京都品川区、代表取締役社長： 篠塚 大樹 ）は、 東日本旅客鉄道 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 喜? 陽一 ）との提携により、10月26日（月）より「giftee for Business」における「モバイルSuica」の取り扱いを開始したと発表した。この取り組みは、ギフティが提供する「eGift System」サービスを通じ、eギフトやチケットの発行・販売をJR東日本に提供する契約を締結したことが直接のきっかけとなっている。これにより、ギフティの法人・自治体向けサービス「giftee for Business」で提供されている主力デジタルギフト「giftee Box」および「えらべるPay」のポイント交換先として、「モバイルSuica」が正式に追加された。ギフティは『ギフトを起点に、体温が通った社会をつくる。』というコーポレート・ミッションのもと、国内外でeギフトの発行から流通までを一気通貫で提供するプラットフォーム事業を展開している。同社の主力サービスには、カジュアルギフトサービス「giftee」や、法人・自治体向けに特化した「giftee for Business」、そして地域課題解決を目指す「e街プラットフォーム」の4つが含まれる。「giftee for Business」は2016年のサービス開始以来、アンケート謝礼や来店促進、SNSキャンペーンなど、業界を問わず多様なプロモーション・マーケティングのニーズに対応してきた。特に「giftee Box」や「えらべるPay」は、受け取り手が「 ギフトポイント 」内で交換先を選択できる利便性から、居住地や年齢などを問わず高満足度のギフトとして全国規模のキャンペーンで広く活用されている。2022年10月には企業向け感謝ギフト特化サービス「Corporate Gift」を、同年12月には自治体向け住民施策特化サービスを提供開始し、サービスの領域を拡大してきた経緯がある。モバイルSuicaの全国網と利用範囲の詳細今回追加された「モバイルSuica」は、JR東日本が提供するスマートフォン向けSuicaサービスであり、高い利便性と全国規模の加盟店網を特徴としている。利用可能エリアは、全国の交通系ICカード相互利用エリアにおける鉄道・バスに加え、Suicaの電子マネー利用可能マークが付いた店舗や施設に及ぶ。具体的には、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ショッピングセンター、百貨店、飲食店など約235万箇所で利用が可能である。この数字は2026年8月末時点での予測値を含んでいる。この広範な利用範囲と高い汎用性から、ギフティは本サービスを「eGift System」の導入先として選定し、既存のデジタルギフトラインナップへの追加に至ったと判断した。 ギフトポイント の交換方法と運用上の柔軟性「giftee Box」および「えらべるPay」を受け取ったユーザーは、ラインナップから「モバイルSuica」を選択し、受け取った ギフトポイント を100円分から10,000円分の範囲内で1円単位で交換することが可能だ。交換手続きは簡単で、受け取り側は「モバイルSuica」のアプリ内で受け取り操作を行うだけで、指定した金額分がモバイルSuicaの残高としてチャージされる。また、これらのデジタルギフトの利用には会員登録やアプリダウンロードの必要がなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能なため、ユーザーにとって心理的ハードルが低い構造となっている。企業施策と自治体支援への展開と今後の展望こうしてラインナップに「モバイルSuica」が加わった「giftee Box」および「えらべるPay」は、企業のアンケート謝礼や来店促進、SNS活用キャンペーンなど、あらゆる業界のプロモーション施策のインセンティブとして提供される。さらに、昨今需要が拡大している自治体が実施する住民施策のギフトとしても提供される予定である。デジタルギフトは全国チェーンの店舗やECで利用可能なため、子育て支援など特定施策のインセンティブに最適とされる。テーマに合わせたギフトラインナップの設定も可能であり、導入が手軽なことからスムーズな施策運用が実現できる点も導入企業にとっての魅力となっている。 株式会社ギフティ は今後、実店舗およびオンライン上で利用可能なeギフトの品揃えを強化し、「giftee」および「giftee for Business」サービスの充実に注力していく方針である。また、企業への「eGift System」サービスの導入・運営を推進するとともに、eギフトの普及を通じて、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指していく。これにより、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供するエコシステムのさらなる拡大を図る計画である。.

株式会社ギフティ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：篠塚 大樹）は、東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜? 陽一）との提携により、10月26日（月）より「giftee for Business」における「モバイルSuica」の取り扱いを開始したと発表した。

この取り組みは、ギフティが提供する「eGift System」サービスを通じ、eギフトやチケットの発行・販売をJR東日本に提供する契約を締結したことが直接のきっかけとなっている。

これにより、ギフティの法人・自治体向けサービス「giftee for Business」で提供されている主力デジタルギフト「giftee Box」および「えらべるPay」のポイント交換先として、「モバイルSuica」が正式に追加された。

ギフティは『ギフトを起点に、体温が通った社会をつくる。』というコーポレート・ミッションのもと、国内外でeギフトの発行から流通までを一気通貫で提供するプラットフォーム事業を展開している。

同社の主力サービスには、カジュアルギフトサービス「giftee」や、法人・自治体向けに特化した「giftee for Business」、そして地域課題解決を目指す「e街プラットフォーム」の4つが含まれる。

「giftee for Business」は2016年のサービス開始以来、アンケート謝礼や来店促進、SNSキャンペーンなど、業界を問わず多様なプロモーション・マーケティングのニーズに対応してきた。

特に「giftee Box」や「えらべるPay」は、受け取り手が「ギフトポイント」内で交換先を選択できる利便性から、居住地や年齢などを問わず高満足度のギフトとして全国規模のキャンペーンで広く活用されている。

2022年10月には企業向け感謝ギフト特化サービス「Corporate Gift」を、同年12月には自治体向け住民施策特化サービスを提供開始し、サービスの領域を拡大してきた経緯がある。

モバイルSuicaの全国網と利用範囲の詳細

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今回追加された「モバイルSuica」は、JR東日本が提供するスマートフォン向けSuicaサービスであり、高い利便性と全国規模の加盟店網を特徴としている。

利用可能エリアは、全国の交通系ICカード相互利用エリアにおける鉄道・バスに加え、Suicaの電子マネー利用可能マークが付いた店舗や施設に及ぶ。

具体的には、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ショッピングセンター、百貨店、飲食店など約235万箇所で利用が可能である。この数字は2026年8月末時点での予測値を含んでいる。

この広範な利用範囲と高い汎用性から、ギフティは本サービスを「eGift System」の導入先として選定し、既存のデジタルギフトラインナップへの追加に至ったと判断した。

ギフトポイントの交換方法と運用上の柔軟性

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「giftee Box」および「えらべるPay」を受け取ったユーザーは、ラインナップから「モバイルSuica」を選択し、受け取ったギフトポイントを100円分から10,000円分の範囲内で1円単位で交換することが可能だ。

交換手続きは簡単で、受け取り側は「モバイルSuica」のアプリ内で受け取り操作を行うだけで、指定した金額分がモバイルSuicaの残高としてチャージされる。

また、これらのデジタルギフトの利用には会員登録やアプリダウンロードの必要がなく、保有ポイント内で複数のギフトを選ぶことも可能なため、ユーザーにとって心理的ハードルが低い構造となっている。

企業施策と自治体支援への展開と今後の展望

こうしてラインナップに「モバイルSuica」が加わった「giftee Box」および「えらべるPay」は、企業のアンケート謝礼や来店促進、SNS活用キャンペーンなど、あらゆる業界のプロモーション施策のインセンティブとして提供される。

さらに、昨今需要が拡大している自治体が実施する住民施策のギフトとしても提供される予定である。デジタルギフトは全国チェーンの店舗やECで利用可能なため、子育て支援など特定施策のインセンティブに最適とされる。

テーマに合わせたギフトラインナップの設定も可能であり、導入が手軽なことからスムーズな施策運用が実現できる点も導入企業にとっての魅力となっている。

株式会社ギフティは今後、実店舗およびオンライン上で利用可能なeギフトの品揃えを強化し、「giftee」および「giftee for Business」サービスの充実に注力していく方針である。

また、企業への「eGift System」サービスの導入・運営を推進するとともに、eギフトの普及を通じて、日頃の気持ちを伝える手段として気軽にギフトを贈りあう習慣や文化の創出を目指していく。

これにより、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供するエコシステムのさらなる拡大を図る計画である。