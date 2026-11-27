英国発のスパイスリラーでは、キーラ・ナイトレイが二重生活を送る女性役を熱演する。また『アバター』が実写ファンタジーとして配信され、『ストレンジャー・シングス』の関連作品やドキュメンタリーシリーズ、社会派ドラマ『BEEF／ビーフ』の続編など、話題作が多数ラインナップされている。

予測不能な展開が魅力のこの英国発の スパイスリラー で、キーラ・ナイトレイが演じるのはヘレン・ウェッブ。 一見ごく普通の妻であり母親だが、裏では「ブラック・ダヴ」と呼ばれる謎めいた組織に政府の機密情報を流している。

ウィショーは、ヘレンの長年の友人であり、プロの殺し屋でもあるサムを演じる。 彼は再び、ヘレンの危険な二重生活に巻き込まれていく。 そして、ヘレンを陰で操る手ごわい連絡役のリード夫人を演じるのは、数々のスリラーやサスペンスで名演を見せてきたサラ・ランカシャーだ。 2000年代半ばにアニメシリーズとして誕生した『アバター』は、Netflixで実写ファンタジーとして新たな人気を獲得した。 物語の舞台は、水の部族、土の王国、火の帝国、気の民という4つの民が暮らす世界。

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そこでは、「ベンダー」と呼ばれる者だけが、自らの属性を自在に操る能力をもつ。 しかし12歳の少年アンだけは、そのすべてを操ることができる。4つの民の調和を保つ唯一の存在「アバター」としての宿命を背負ったアンだったが、彼がアバターとして目覚めた時、火の帝国はまさに戦いを求めていた。 約10年にわたって続いた『ストレンジャー・シングス 未知の世界』は、2025年末に幕を閉じた。 しかし、クリエイターのダファー兄弟は、その後もNetflixの新作シリーズを次々と世に送り出している。