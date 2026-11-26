クリスティアン・キヴ監督が、国内での苦戦を経てつかんだVfBシュトゥットガルト戦のチャンピオンズリーグ2-0勝利を振り返った。

インテル の クリスティアン・キヴ 監督は、サン・シーロでVfB シュトゥットガルト に2-0で勝利した後、チームの守備の規律と精神的な強さを称賛した。 インテル はペタル・スチッチのPKとラウタロ・マルティネスの終盤のゴールで勝ち点3を獲得し、チャンピオンズリーグの順位を上げた。

インテルは水曜日、重圧のかかる欧州の一戦を乗り切り、シュトゥットガルトに勝利して、国内での最近の苦戦による痛手を和らげた。2点のリードを失ったアタランタとの波乱の4-4の引き分けを経て、インテルはリーグフェーズの順位でドイツの相手を上回るため、決定力を発揮する必要があった。 相手のハンドによって得たPKをペタル・スチッチが決めて先制すると、途中出場のラウタロ・マルティネスが勝利を確かなものにした。 に「我々は精神力、組織力、強度を頼りにした。

Advertisement

チャンピオンズリーグの試合は簡単ではなく、最初から最後まで支配することはできないと受け入れた」と説明した。 また、チームには忍耐が必要だったと認め、「時には試合に踏みとどまり、相手のミスを最大限に生かそうとする必要がある。 同時に、可能なときには自分たちから積極的に仕掛けなければならない。 試合の各局面は重要で、それを読み取る必要がある」と付け加えた。