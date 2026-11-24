インテル・ミラノのシモン・キヴ監督が、アタランタ戦の守備ミスと戦意低下を厳しく批判。ロッテルダムやコモ戦での立て直し例を挙げ、選手への戒めを示した。

インテル・ミラノ の シモン・キヴ 監督は、 アタランタ 戦における守備陣の対応の甘さを痛烈に指摘した。セットプレーやペナルティーエリア内でのケア不足が失点の原因であり、選手たちの集中力不足が重大な問題だと強調した。チームは全公式戦15試合で11勝という好調さを持つが、今日の試合では意志の弱さが露呈している。

セットプレー失点と守備の意識低下

キヴ監督は特にセットプレーでの対応ミスについて言及した。アタランタの2点目はコーナーキックから発生したものであり、ペポが好セーブを見せた場面と類似した状況だったにもかかわらず、選手たちはそこから学んでいなかったと批判した。混戦状態においても守備陣が動けていなかった点は大きな欠陥であり、強い意志と集中力が欠如していたと分析した。

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戦術変更とサイド攻防の課題

試合終盤にはサイドの配置を変更したが、キヴ監督はそれが最も重要だったとは考えていない。問題はメンタリティーにあり、チームはサイドで苦戦し、緩みが見られていた。相手にクロスを上げるスペースを簡単すぎた結果、ジェド・スペンスを助けるためにマルクス・テュラムをサイドに配置せざるを得なかった。

対人戦に挑む強い意志があるかどうかが問われている。単にボールの後ろに選手を並べるだけでは不十分であり、適切な強度がなければ、一つのミスが致命的な結果を招く危険性があると警告した。選手一人ひとりが高い集中力を維持することが勝利への必須条件である。

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失点増加への懸念と今後の対策

勝ち点の喪失以上に、失点数の増加に対する懸念をキヴ監督は示した。高い目標を掲げるクラブとして、失点は多すぎると認識している。ロッテルダムでの試合やコモ戦で見せたような対応力が求められており、挫折に対してどのように反応するかが重要視される。

過去を振り返ってばかりいてはいけないと、キヴ監督は語った。状況をコントロールするだけでは不十分であり、最後の笛が鳴るまで100％の力を出し続けなければならないと選手たちに学ばせる必要がある。インテルは失った機会を引きずることなく、すぐに気持ちを切り替えることが急務である。

全15勝11敗のチーム再編への道

インテル・ミラノのキヴ監督率いるチームは、全公式戦15試合で11勝を挙げている。個人のミスを徹底的に排除し、終了まで強度を維持することができれば、チームは依然として手ごわい存在であり続けることができる。今日の試合で露呈した課題を克服し、戦術とメンタリティーの両面から立て直しを図ることが次の勝利への鍵となる。