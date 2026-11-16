キン肉マン完璧超人始祖編、ウォーズマン新キャラクターソング2026年11月29日配信決定

『キン肉マン完璧超人始祖編』の放送が終了した今、ウォーズマンの新キャラクターソングが2026年11月29日に配信されることが決定した。梶裕貴が歌唱し、名セリフを織り込んだ激アツな1曲が待たれる。

アニメシリーズ『 キン肉マン完璧超人始祖編 』の制作委員会および関連企業は、主人公・キン肉マンや仲間たちとは別に、2026年11月29日に ウォーズマン の新キャラクターソングの配信開始を正式に発表した。この発表により、長年のファンから熱い注目を集めてきた ウォーズマン の音楽作品が、約30年ぶりに市場に登場することが確定した。

本作は、宇宙の果て・キン肉星から地球にやって来た王子・キン肉マンが、当初はダメ超人や人間たちにバカにされ続けてきた過去を持つ。しかし、ひょんなことから出場権を獲得した世界一の超人を決める大会、超人ワールドカップにて奇蹟の優勝を果たし、翌年も見事連覇を達成した。その後も宇宙の平和を守る正義超人の中心人物として、悪魔超人や完璧超人らの猛威を、テリーマンやロビンマスクといった仲間たちとの友情パワーで退けてきた功績が認められ、最後の試練である"キン肉星王位争奪サバイバル・マッチ"を勝ち抜いた。これにより、父から王位を譲り受け、誰もが認めるキン肉星第58代大王に即位。地球から故郷の星へ帰還し、結婚も果たして、8年に渡る闘いの日々に別れを告げるという壮大な物語を描いている。

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作品名は『キン肉マン完璧超人始祖編』としてTVアニメシリーズ化され、2024年7月7日（日）から2024年9月22日（日）までTBS・CBCほかで放送された。話数は全11話で構成され、主要キャストにはキン肉マン役の宮野真守、ミートくん役の上坂すみれ、テリーマン役の小野大輔、ロビンマスク役の小西克幸、ウォーズマン役の梶裕貴、ラーメンマン役の関智一などが起用された。これらの配役により、原作の世界観を忠実に再現しながらも、現代的なアニメーション技術で魅力的な映像として提供された。

ウォーズマンの新キャラクターソングは、歌唱担当である梶裕貴によるものが中心となり、原作の名セリフをふんだんに落とし込んだ1曲として仕上げられている。梶裕貴からは「最高にクールで激アツな一曲が誕生いたしました！」という熱いコメントが寄せられており、その情熱が楽曲にも反映されていることが伺える。このリリースは、約30年ぶりのウォーズマンの新キャラクターソングという点でも歴史的な意味合いを持ち、ファンの間に大きな期待と興奮を呼び起こしている。

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原作の『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始した。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中であり、シリーズ累計発行部数は8,500万部を突破している大人気コミックである。現在ロビンマスクも大活躍中の最新刊94巻が発売中で、その人気は衰えを知らない。作品ファンとしては、ウォーズマンが歌うという衝撃的な発表をSNSを通して知った際、強い衝撃を受けた記憶があり、同時に「どんな気持ちで歌うのか？」というソワソワした気持ちを抱えたものだった。しかし、「イメージソングに名セリフを落とし込んだスタイル」という方針を聞き、ホッとしたことも記憶に新しいという。

作曲およびアレンジ担当はAPAZZIさんが務めており、その狂おしいまでの作品愛と音楽センスのおかげで、最高にクールで激アツな楽曲が誕生したと評されている。特に「コーホー」というウォーズマンの特徴的な呼吸音が、効果的に音楽演出に組み込まれているところにもご注目いただきたい。この新曲の配信開始により、キン肉マン完璧超人始祖編の世界観がさらに深まり、ウォーズマンというキャラクターの多面的な魅力が改めて世間に知られることになる。今後の展開も含め、多くのファンがこの楽曲を耳にする機会が訪れることを期待してやまない。