1万2663組が参加したキングオブコメディ準々決勝の結果、真空ジェシカやヤーレンズなど30組が12月3日の準決勝へ進出した。昨年の上位陣は敗退し、ワイルドカード枠を争う緊張感が続いている。

第22代 キングオブコメディ のタイトルを懸けた大会の 準々決勝 戦が18日から20日の3日間にかけて実施され、合計132組の芸人チームがその実力を発揮した。この激戦を勝ち抜いた30組が、12月3日に開催される準決勝ステージへの出場権を獲得した。

準々決勝の勝者と歴史的記録

大会史上最多となる1万2663組のエントリー数を記録した今大会は、その倍率の高さが注目された。昨年の成績で2位に入ったドンデコルテと3位に入ったエバースは、この準々決勝で敗退し、王座への挑戦はここで幕を閉じた。

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準々決勝を通過した30組の具体的な名前には、真空ジェシカ、ヤーレンズ、豪快キャプテンの他、十九人、大王、ひつじねいり、めぞん、少女仮面、フランツ、オッパショ石、イチゴ、ちゃんぴおんず、ダブルヒガシ、オズワルド、インテイク、ママタルト、ケビンス、華山、ネコニスズ、しんみ、ドーナツ・ピーナツ、ダンビラムーチョ、4000、ミキ、スタミナパン、ジョックロック、三遊間、空前メテオ、キュウ、アインシュタインが含まれている。

今年のエントリー総数は、昨年の1万1521組から1142組増加しており、大会の勢いが増していることを示している。この数の増加は、多くの芸人がこのタイトルに夢と希望をかけて参加している証左とも言える。

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敗者復活の可能性があるワイルドカード枠

準々決勝で敗退した102組の中には、依然として王座争いへの意地を見せるチームが存在する。この102組の中から選出される1組だけが、視聴者投票によって準決勝へ復活できる「ワイルドカード」枠での進出を目指し、最後の望みに賭けることとなった。

ワイルドカード枠は、予選敗退の芸人にとって唯一の救済措置であり、多くの観客の支持が問われる重要なプロセスとなる。この仕組みがあることで、大会のエンターテインメント性はさらに高められる。

ワイルドカード枠を獲得したチームは、他の29組の準決勝進出者と共に、さらに熾烈な争いを繰り広げる準備を進めている。誰がその最後の1枠を手に入れるのか、視聴者の注目が集まっている。

決勝戦のスケジュールと放送体制

第22代王者を決める運命の決勝戦は、12月20日にABCテレビおよびテレビ朝日系列の全国24局ネットで生放送されることが決定している。この放送は、大会のハイライトとなる重要なイベントであり、全国にその熱気を伝える。

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決勝戦の前日には、決勝戦の最後の1枠を決める敗者復活戦が行われる。この敗者復活戦は、東京・六本木の「EX THEATER ROPPONGI」から生放送される予定で、ここでも多くの観客がその瞬間を見届けることになる。

これらのスケジュールにより、大会の最終章は12月3日の準決勝から12月20日の決勝戦まで、順を追って頂点の座が争われる。各ステージでの芸人のパフォーマンスが、日本のバラエティシーンをどのように動かすかが注目される。