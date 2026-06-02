キングダム第5作『大将軍の帰還』、シリーズ最大規模の合従軍編を描く 大沢たかお演じる王騎の後を継ぎ新たな覚悟で撮影

実写映画『キングダム』シリーズの第5作目『キングダム 大将軍の帰還』の制作が発表された。前作で大沢たかお演じる王騎が最後を迎えた後、監督は王騎のいない世界でいいものを作るという覚悟を語った。原作連載20周年を迎える今年、シリーズ累計興行収入245億円の人気作品が再始動。今回は「合従軍編」を描き、秦vs六国の史上最大規模の戦いを映像化。吉沢亮演じる政や山﨑賢人演じる信が繰り広げる秦国存亡を懸けた大攻防戦に注目が集まる。抽選で選ばれた4200人の観客が集結し、YouTube生配信の視聴者数も2万人を超えるなど、大きな反響を呼んでいる。

実写映画 『 キングダム 』シリーズの 第5作 目となる『 キングダム 大将軍の帰還』が制作されることが明らかになった。 前作「－大将軍の帰還」で 大沢たかお （58）が演じた大将軍・王騎が最後を迎えた後、シリーズ2年ぶりの新作となる本作について、監督は「大沢さんの王騎将軍はいない。

受け継ぎ、いなくても、いいものは撮れるんだぞという気持ちで撮影していました」と、内に秘めていた覚悟を口にした。

「キングダム」は、2006年1月から漫画誌「週刊ヤングジャンプ」（集英社）で連載を開始した原泰久氏の同名漫画の実写映画化作品。 単行本79巻、累計発行部数は集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（3月時点）を突破した。 これまでに19年「キングダム」、22年「－2 遥かなる大地へ」、23年「－ 運命の炎」、24年「－大将軍の帰還」の4作品が公開され、シリーズ累計興行収入は245億円、動員1743万人を突破している。 原作連載20周年を迎える記念すべき今年、シリーズは再始動した。

物語は紀元前の中国・春秋戦国時代の秦国を舞台に、天下の大将軍を目指す戦争孤児の信が、始皇帝となる政と運命の出会いを果たし戦場に繰り出す。 今作は原作でも人気の「合従軍編」を描き、秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が展開される。 この日は3万6000人の応募者から抽せんされた4200人の観客が集結。 YouTubeでの生配信の視聴者数も2万人を超えた。

信の母国・秦の国王・政を演じた吉沢亮（32）は「今まで以上の、とんでもないスケールになっていると思います」と太鼓判を押した





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キングダム 実写映画 第5作 合従軍編 大沢たかお 吉沢亮

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