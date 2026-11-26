キリングループ4社がLGBTQ+の社会課題解決に向けた協働が評価され「レインボー認定」を初取得。また、一般社団法人work with PrideのPRIDE指標2026において4社連名で最高評価のゴールドを10年連続受賞した。キリングループは人権方針に基づき多様性と包摂性を推進し、2026年10月に初のグループ人権レポートを公開予定である。

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方 健志）、キリンビール株式会社（社長 堀口 英樹）、キリンビバレッジ株式会社（社長 井上 一弘）、メルシャン株式会社（社長 大塚 正光）は、 LGBTQ+ （レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー・クィアまたはクエスチョニングなどの性的マイノリティ）を取り巻く社会課題の解決に向け、企業・団体の枠を超えて協働する取り組みが評価され、「 レインボー認定 」を初めて取得しました。

また、企業の取り組みに対する評価指標「PRIDE指標2026」においても4社連名で、最高評価の「ゴールド」を10年連続で受賞しました。 併せて、グループ会社の協和キリン株式会社および株式会社ファンケルも、それぞれ5年連続で「ゴールド」を受賞しています。 一般社団法人work with Prideが2016年に策定した「PRIDE指標」は、企業・団体におけるLGBTQ+への取り組みを評価する指標で、「ゴールド」「シルバー」「ブロンズ」の3段階で評価されます。 キリングループのLGBTQ+への取り組みは、長期にわたり継続的に評価されています。

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キリングループでは、「キリングループ人権方針」※1において、性的指向・性自認などに基づくあらゆる差別を認めないことを明記しています。 その方針のもと、経営陣から従業員へのメッセージ発信、人権研修、採用面接官の理解促進、外部相談窓口の設置など、LGBTQ+への理解促進に継続的に取り組んでいます。 また、同性パートナーシップについても法律婚と同等に社内制度を利用できるよう、制度整備を進めてきました。 この「キリングループ人権方針」は2023年に更新され、事業を展開する各国・地域における人権課題への理解を深め、適切に行動することを宣言しています。