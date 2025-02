キラキラフィギュア、正式リリース！

デベロッパーGame Starは2月15日に、『キラキラフィギュア』を正式リリースしました。対応プラットフォームはPC(Steam)で、ゲーム内は日本語表示にも対応しています。本作はフィギュアをコレクションして戦わせるオートバトラーで、戦闘エリアやフィギュアなどがすべてひとつの卓上に置かれたような作りになっている点が特徴です。リリース記念セールとして、2月25日まで15%オフの934円(税込)にて販売中です。

開発者 Game Star は2月15日に、『 キラキラフィギュア 』を 正式リリース しました。対応プラットフォームはPC( Steam )で、 ゲーム 内は日本語表示にも対応しています。リリース記念セールとして、2月25日まで15%オフの934円(税込)にて販売中です。 『 キラキラフィギュア 』は、フィギュアをコレクションして戦わせる オートバトラー です。フィギュアを武器やアクセサリでカスタマイズし、自動でおこなわれる戦闘に投入。獲得したリソースでフィギュアやアクセサリがランダムに封入されたボックスを購入し、コレクションを進めていきます。この作品の特徴は、戦闘エリアやフィギュアなどがすべてひとつの卓上に置かれたような作りになっている点です。そのため、「戦闘しながらフィギュア鑑賞」など、デスク上を視点移動するような没入感を損なわないプレイが可能になっています。対戦では、最大3対3のフィギュア戦闘をサポート。プレイヤーは戦闘を重ねてフィギュアを収集し、武器やコスチュームなどのボックスを購入し、チップと呼ばれるパーツでフィギュアをカスタマイズして、再び戦闘に挑んでいきます。

本作は昨年12月19日に早期アクセスとして配信を開始。約2か月を経て2月15日に正式リリースとなりました。早期アクセス配信開始時には、約1年間の早期アクセス配信期間を見込んでいたため、大幅に期間を短縮して正式リリースに踏み切った形です。本稿執筆時点では全期間で338件のSteamユーザーレビューを集め、うち82%が好評とする「非常に好評」ステータスを得ています。 レビュー内容としては、早期アクセス配信期間から卓上フィギュアの表現などが好評を集めている一方で、正式リリースにあたっては、バランス調整不足や不具合などがまだ残っているとして、時期尚早であったとの指摘も散見されます。また、正式リリースにあたって大規模な更新がなかった点も指摘されています。とはいえ、正式リリース後にも複数のバグ修正ミニアップデートが配信されているため、改善に期待したいところです。 本作を手がけるGame Star(游戏之星制作组)は、中国を拠点とすると見られるインディーデベロッパーです。Steamでは本作のほかに『ミニボン』を展開しているほか、ローグライクシューティングゲーム『BANG』を開発中のようです。 『キラキラフィギュア』はPC(Steam)向けに発売中。ゲーム内は日本語表示にも対応しています。リリース記念セールとして、2月25日まで15%オフの934円(税込)にて販売中です





キラキラフィギュア Game Star Steam オートバトラー フィギュアコレクション 早期アクセス 正式リリース

