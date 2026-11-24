キヤノンITソリューションズは、2026年11月24日より監視対象を拡大しAI活用などを強化したマネージドSOCサービスを提供開始する。

キヤノンマーケティングジャパングループの キヤノンITソリューションズ 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：須山寛、以下キヤノンITS）は、企業のセキュリティ運用を支援する「 マネージドSOCサービス 」※1の監視対象および提供機能を拡充し、2026年11月24日より提供開始します。

キヤノンITSは2026年3月より、Cato Networks社のSASE Platformを対象としたSOCサービスの提供を通じて、お客さまのセキュリティ運用を支援してきました。 今回の機能拡張では、監視対象をCato SASE Platform環境以外にも拡大するとともに、AIを活用した相関分析や初動対応の自動化、SOCアナリストによる分析・対処支援を強化し、インシデントの早期検知から対応、再発防止までを一貫して支援するほか、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（以下SCS評価制度）で求められる要求事項のうち、セキュリティ監視やインシデント対応に関する取り組みを支援します。

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近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化を続けており、企業にはインシデントの発生を前提とした継続的な監視体制が求められています。 直近では、国内企業やクラウドサービス基盤を狙った不正アクセスやランサムウェア攻撃が相次ぎ、一度の攻撃が複数の企業やサービスへ影響を及ぼす事例も報告されています。 このような環境下で、多くの企業ではセキュリティ人材不足や運用負荷の増大により、大量に発生するアラートへの対応が課題となっています。 重要な脅威の見落としや初動対応の遅れは、被害拡大につながる可能性があります。

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こうした課題を解決するため、キヤノンITSはこれまで提供してきたマネージドSOCサービスの機能を拡充し、AIとSOCアナリストによる有人対応を組み合わせた、高度なサービスとして新たに提供いたします。 従来のCato SASE Platformに加え、Active Directory、FortiGate、ID Entranceへ監視対象を拡大し、複数製品に対応しました。 これにより、SASE、ID管理、ネットワーク機器など複数のセキュリティ領域を横断した監視・分析が可能となり、より幅広いシステム環境におけるセキュリティ運用を支援します。

これらの機能拡充に加え、キヤノンITSがこれまで培ってきたSOC運用ノウハウを活用し、監視から分析、対応支援までを提供します。 専門人材の確保が難しい企業でも、高度なセキュリティ運用体制を実現できるほか、SCS評価制度で求められるセキュリティ監視やインシデント対応に関する取り組みを支援します。