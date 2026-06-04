キャバ嬢ゆいぴすのマンジャロ炎上にてんちむが痛烈コメント、元恋人・溝口勇児氏の責任問題に発展

糖尿病薬「マンジャロ」の不適切使用推奨で炎上したキャバ嬢ゆいぴすが完璧な謝罪で活動休止。その中、元恋人である実業家・溝口勇児氏の責任を問うてんちむのSNS発言が波紋を広げている。

糖尿病治療薬「 マンジャロ 」の不適切使用を推奨したことが原因で大炎上し、異例の完璧な謝罪により活動休止に追い込まれた人気キャバ嬢・ ゆいぴす 。 批判の大合唱を浴びて孤立無援となる中、タレントの てんちむ がSNSで放った痛烈な一言が大きな波紋を呼んでいる。

事の発端は、六本木の人気キャバクラ嬢であるゆいぴすが、2型糖尿病治療薬「マンジャロ」の痩身目的での使用を推奨したこと。 キャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」で審査員を務める彼女は、番組トップの実業家・溝口勇児氏が出資するマンジャロのオンライン処方サービスのアンバサダーを担当していた。 しかし、番組内で志願者に医療用医薬品を勧めたことが問題視され、大きな批判を浴びることとなった。 これを受け、ゆいぴすは3日夜にXやYouTubeなどで釈明と謝罪を実施。

自らの非を全面的に認め、医療関係者からも「完璧な謝罪」と高く評価される緻密な謝罪文を公開した。 背後には敏腕弁護士のサポートがあったとされるが、彼女自身が本件に関する責任を認め、関連番組やイベントへの参加辞退という重い決断を下した点が重要だ。 事実上、ビジネスの正当性を否定し、溝口氏とたもとを分かつことを明言した形である。 一方で、かつて「日本一のプロデューサー」と称された溝口氏の対応には厳しい声が集中。

ゆいぴすが謝罪文を公開した同日夜、溝口氏もXを更新し、「今回の責任は出資者の一人であるおれや運営サイドにあります」と投稿した。 しかし、ゆいぴすの完璧な謝罪文のあとに一人称が「おれ」であったことや、「ゆいぴすばかりに批判が集まってしまっている」という表現に対し、ネット上では「印象操作か」「自分への批判をなかったことにしている」といったツッコミが殺到。

溝口氏は以前から、マンジャロの適応外使用について「医療の歴史を見れば、適応外使用や適応拡大の事例は数え切れないほどある」などという独自の持論を展開し、医療従事者らによる副作用への懸念や薬機法に反するなどの指摘を、論点ずらしでかわしてきた経緯がある。 そうした不誠実な姿勢が、今回の批判をより一層強める要因となっている。 こうした状況下で投じられたのが、てんちむのXでの発言。 ゆいぴすの謝罪文を引用し、「広告塔のゆいぴすちゃんより責任とるべき人たちいると思うんですけど」と鋭く指摘。

矢面に立たされたインフルエンサーだけでなく、背後にいる運営側や意思決定層の責任のあり方に疑問を投げかけた格好だ。 ここで注目を集めているのが、てんちむと溝口氏の過去の関係性。 両者はかつて交際しており、2023年1月に公表したものの、翌2月に円満破局を報告している元恋人同士。 さらに、てんちむが2026年3月に結婚を電撃発表した現在の夫、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏は、溝口氏とともに番組に出演する間柄。

てんちむの発言は、単なる第三者としての意見にとどまらず、かつての交際相手が深く関わる騒動への言及という複雑な背景を持ち合わせている。 ネット上では「よく言った」「元カレ嫌いなの？ 」と共感や驚きの声が殺到。 この騒動は、インフルエンサーと運営側の責任の所在について改めて問いかける契機となっている





zakdesk / 🏆 57. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

マンジャロ ゆいぴす てんちむ 溝口勇児 責任の所在

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

����������8�����u�I�^�N�A�J�E���g�v������Ă��闝�RZ����̐������w��SNS��ǂ̂悤�ɗ��p���Ă���̂��B���������f�B�A�uoshimoa�v��^�c����minor role���A���������q�̋�̓I��SNS�̊��p��������ł̌����s���Ɋւ��钲������{�����B

Read more »

捜査員400人、詐欺グループ拠点を一斉捜索 大阪府警、SNSで高額商材販売疑い為替相場の変動を予想して投資する金融商品「バイナリーオプション」を巡り、交流サイト（ＳＮＳ）を通じて高額商材を販売し金をだまし取ったとして、大阪府警が詐欺容疑…

Read more »

捜査員400人、SNS詐欺グループ拠点を一斉捜索 高額商材販売疑いで大阪府警為替相場の変動を予想して投資する金融商品「バイナリーオプション」を巡り、交流サイト（ＳＮＳ）を通じて高額商材を販売し金をだまし取ったとして、大阪府警が詐欺容疑…

Read more »

上位者確保へ捜査員470人一斉捜索 大阪府警、SNS投資詐欺グループのアジト急襲交流サイト（ＳＮＳ）を使った投資詐欺事件で、大阪府警は２３日、グループ約８０人が拠点にしていたとみられる大阪市内のビル４カ所の一斉捜索に乗り出した。動員した捜…

Read more »

「ＳＮＳ企業に社会的責任」 16歳未満の利用禁止で豪首相オーストラリア議会が２８日、１６歳未満の子どもの交流サイト（ＳＮＳ）利用を禁止する法案を可決したのを受け、アルバニージー首相は２９日に記者会見を開き、「これで（ＳＮＳ）プラットフォームは子どもたちの安全確保を優先する社会的責任を負った」と述べた。

Read more »

SNS を通じて皇室の動静をタイムリーに伝える天皇と皇后両陛下の動静をウェブサイトよりも迅速に伝えるため、SNS アカウントが開設されました。しかし、ウェブサイトと SNS の情報が混在していることで、一部のユーザーは混乱を感じています。また、秋篠宮家の情報も SNS で発信するべきであり、皇室の広報戦略を見直すことが提案されました。

Read more »