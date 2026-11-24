元キャバクラ嬢が新卒一括採用で大手企業に就職したが、社内ハラスメントと男性中心の職場環境に直面し、キャリアと精神的な健康を失うまでの物語。

元 キャバクラ 嬢である筆者は、職を失った後もすぐに次の職場を見つけることができず、かつて勤務していた風俗店「マーメイド」へ復帰することになった。周囲からは自然な形で迎えられることになり、久しぶりの接客業においても、グラス拭きや灰皿交換といった身体的な記憶はしっかりと残っていた。この経験を通じて、筆者はガチ恋客への対処よりも、地元ネタを活かした友達営業が自分に向いていると確信し、ネタ集めに励むことになった。

地元ネタと創作話で顧客を魅了

筆者は週三でシフトを組む学生時代の経験から、真面目な路線よりもおもしろ路線で攻めることを選択した。上京あるあるの話も好評だったものの、北九州ならではの「修羅の国」説に乗じた大げさな創作話が特にウケた。例えば、小学校の全校集会で手榴弾の訓練をした話や、倉庫から拳銃ではなくロケットランチャーが見つかったという荒唐無稽なエピソードは、現実とはかけ離れた場所で働く者たちの間で大いに盛り上がった。実際の北九州はそれほど危険な場所ではなく、街の明るい部分と暗い部分が混在しているだけであったが、客たちは真実を欲しがっておらず、嘘でできている空間で楽しさを求めているのだと理解することになる。

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厳しい就職市場とポテンシャル採用

リクナビネクストで求人を探していた際、年収三百五十万円以上の案件は少なく、面接でも妊娠すれば平社員に戻され、有給休暇も取れないという過酷な条件を提示された。その中で、かつて恋人だった「イコ」の言葉に影響を受け、コピーライターへの夢を再燃させた。百貨店や鉄道会社のカタログ制作を手がける代理店に応募し、おとなしそうだが社交性が高いという理由でポテンシャル採用された。マーメイドでの長時間労働で蓄えもあったため、雀の涙のような年収にも目をつぶって入社を決意する。

制作進行管理から始まる職場環境

入社直後は商品コピーを担当することはできず、制作進行管理から始めることとなった。素人にしては能力が高いと判断された筆者は制作部長のお気に入りとなり、熱心な仕事ぶりが認められるようになった。しかし、その成功は危険な兆候を伴っていた。打ち合わせ中に部長から耳元で「勃（た）っちゃった」と囁かれるといった性的な嫌がらせが始まり、前かがみでトイレに駆け込む部長の様子を見て、その意味が理解された瞬間、酸っぱいものが胃から込み上げてくるほど絶望感に包まれた。

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孤立とハラスメントからの脱出試み

セクハラ行為を止めるよう要請したが効果はなく、毅然とした態度を取った結果、会議から除外され、同僚たちから嘲笑われ距離を置かれるようになった。いわゆるホモソーシャルクラブによるいじめの標的となった筆者は、旧知の仲であるミキの助言を受け、メンタルクリニックに通うことになった。ミキはキャバクラなら出禁にできる職場为何普通の会社ではそれができないのかと怒りを隠さず、筆者にはパフェを食べながらの癒やしの時間を用意してくれた。しかし、その苦痛はすぐに解消されず、親世代の男性社員からの飲酒強要や、胃洗浄後に研修医に乳房を触られた痛みなどが甦り、内臓がどす黒い斑で埋め尽くされていくような感覚に襲われた。

新卒一括採用の格差と結婚圧力

新卒で大手企業に入った同世代の友人とは、コンプライアンスやアライアンス、コアコンピタンスといった異なるビジネス用語を使っており、生きる世界がすでに異なっていたことが痛感される。セクハラとの戦いで手一杯だった筆者は、コピーライティングという贅沢な夢を諦め、より規模の大きい企業へ転職を試みるも、社長の老母が面接官に出てきた企業で「B型の女性は断る」という偏見を突きつけられ退散することになる。一方、実家の経済状況は父親が残した土地建物で安定していたが、母親からの結婚強要は厳しかった。二十五歳を過ぎると「ハゲデブしか残っていない」と見合い相手を押し付けられ、都会的な倫理観を持つ筆者にとって、それは耐え難い圧力となった。