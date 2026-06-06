キャバレーのボーイから漫談家への道

鹿児島出身のきみまろは、キャバレーのボーイとして上京し、最初の仕事はショー司会。その後、人気タレントとの共演や、他のキャバレーから引き抜きが相次い、月収は5万円から35万円に上昇。伍代の専属司会時代も順調だった。

鹿児島から上京し、最初の仕事は キャバレー のボーイ。 サラリーマンの平均月収は当時、約6万円だったが、 きみまろ は1万5000円ほどだったという。 店ではショーが開催されていた。 司会者の回しぶりを見て「あれくらいの司会は私もできるなと思った」と、上司に直談判。

"そんなことを言っていいのか？ やってみろ"と言われてやったら、私の方がうまかった"と驚かせた。 きみまろのうわさは業界に広まっていった。

"おもしろい司会者がいるっていうんで、他のキャバレーから引き抜きがあった"。 月収は5万円にアップ。 小話をまじえた出演者の紹介は評判を呼び、"それが漫談家に入る入り口でしたね"と明かした。 引き抜かれるたびにギャラはどんどん上がっていった。

店には人気タレントもショーで訪れ、それぞれ専属の司会者を従えていた。 きみまろは"ここからワンステップ上がるには、ここへ行かなくちゃいけないというのが、私の夢だった"と語った。

"言っていいのかな... "とつぶやきながら、当時のギャラ事情も赤裸々告白。 "1本5万円。7本あって35万円ですね"と、月収の急騰ぶりを打ち明けた。 伍代の専属司会時代は、伍代の厚意もあり、ステージで20分ほどトークする時間をもらっていたという。

順調すぎる成功ストーリーに、"ナインティナイン"岡村隆史は"きみまろさんが亡くなったらたぶん、ネットフリックス（のドラマ）になりますね"とジョークを飛ばしていた





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