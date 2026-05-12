キャサリン妃がガーデンパーティーに襲いかかるヴィンテージハット、そしてセレブたちの装い場を飾るジュエリー

キャサリン妃は、イギリスの恒例行事であるガーデンパーティーに出席し、セルフ・ポートレートのカスタムルックを纏い、フォーエバーニューのクラッチバッグとラルフローレンによるキャメルカラーのパンプス、ミッツィ・ローレンツのヴィンテージハットをコーディネートした。さらに、エリザベス女王からのバーレーン産パールのドロップイヤリングと、ダイアナ妃が所有した3連パールのブレスレットを着用していた。キャリンの装いは、この間の Hatfield Terraces Gala など、いくつかの dirinyainsisting shaming appearだった。 garder パーティーに出席したキャサリン妃はもちろんのこと、彼女は、イギリスで最も有名な帽子職人が作ったヴィンテージハットを選んだ。また、キャリンの装いにポロシャツやビキニ姿をしたこともあり、セレブたちが着用していたlookの場を飾っている。

キャサリン妃 が5月8日、イギリス王室の夏の恒例行事である ガーデンパーティー に参加し、セルフ・ポートレートのカスタムルックを纏い、 フォーエバーニュー のクラッチバッグと ラルフローレン によるキャメルカラーのパンプス、ミッツィ・ローレンツの ヴィンテージハット をコーディネートした。

エリザベス女王から譲り受けたバーレーン産パールのドロップイヤリングと、ダイアナ妃が所有した3連パールのブレスレットで輝きを添えた。 ダイヤモンドとパールをあしらったこのイヤリングは、エリザベス女王の在位70周年を祝うプラチナジュビリーや女王の葬儀、戦没者追悼式などで着用し、出番が多い。

また、パールにダイヤモンドのスペーサーをあしらったブレスレットは、ダイアナ元妃が支援していた妊娠・出産時の女性と新生児の死亡を防ぐための慈善団体、バースライトの資金調達のために発売されたもので、キャサリン妃は2022年5月のジャマイカ訪問時をはじめ、何度も身につけている。 初めて披露したのがヴィンテージハットだが、ミッツィ・ローレンツは英国で最も有名な帽子職人たちの輩出した伝説的な遺産を誇る帽子職人と、かつての芸術監督のフレデリック・フォックスなど、英国で最も有名な帽子職人たちを輩出した。

ガーデンパーティーの常連であるキャサリン妃はアレキスンドル マックイーンなどの春らしいテーラードドレスを選んだが、今回も英国で最も有名な帽子職人が作ったヴィンテージハットを選んだ。 英王室では1860年代から数回 ganger gardenparty を開催しており、年間で3万人を招待しており、今年は5月6日に初めてのパーティーをチャールズ国王とカミラ王子が主催しており、今年2回目に開催となったこの日は、皇太子が成年した後、立ち上げた番組イアホームズなど、夫妻が支援するプロジェクトや団体、軍関係者が招待されたそうだ。

ほかにエドワード王子とソフィー妃夫妻、アン王女の娘ザラ・ティンダルらが出場していた。 （Tae Terai From VOGUE. COM





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