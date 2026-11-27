【11月28日 AFP】英国のキャサリン皇太子妃（44）が、がんとの闘いを追った新たなドキュメンタリー「Heal（ヒール）」の中で、3人の子どもたちからの励ましのメッセージを聞き、涙をぬぐう姿を見せている。番組は29日に英BBCで放送される

英ロンドン西郊ウィンザーの聖ジョージ礼拝堂で、復活祭早課に向かうキャサリン英皇太子妃（左から2人目）と、（左から）シャーロット王女、ジョージ王子、ルイ王子（2026年4月5日撮影）。

Alberto Pezzali/POOL/AFP 【11月28日 AFP】英国のキャサリン皇太子妃（44）が、がんとの闘いを追った新たなドキュメンタリー「Heal（ヒール）」の中で、3人の子どもたちからの励ましのメッセージを聞き、涙をぬぐう姿を見せている。 番組は29日に英BBCで放送される。 王位継承者であるウィリアム皇太子の妻キャサリン妃は、自身の経験に深く踏み込んだこのドキュメンタリーで、英国で最もよく知られた体力と持久力を試す挑戦の一つ「スリー・ピークス・チャレンジ」に参加する様子を撮影された。

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イングランドのスカーフェル・パイク山頂では、キャサリン妃とウィリアム皇太子の3人の子ども、ジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子からのメッセージを、同行した弟のジェームズ・ミドルトンさんが再生する。 末っ子のルイ王子（8）は「こんにちは、ママ。 大好きだよ。 山登りがうまくいくといいね」と呼び掛ける。