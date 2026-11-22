俳優キム・スヒョンがTokyo Beauty Week 2026のビューティーアイコンとして2年ぶりに来日。表参道や原宿でイベントを巡り、スキンケアの基本的重要性と日本スイーツへの愛着を明かした。

俳優の キム・スヒョン が、東京・原宿と 表参道 エリアで開催中の美容イベント『 Tokyo Beauty Week 2026 』の ビューティーアイコン として、2年ぶりに来日した。 キム・スヒョン は11月19日、 表参道 エリアを訪れ、 スキンケア ブランドのブースを巡った他、オフィシャルインタビューに応じて普段の スキンケア 習慣や日本の楽しみ方について語った。

Tokyo Beauty Week 2026の基本情報とキム・スヒョンの行動

この『Tokyo Beauty Week 2026』は、Tokyo Beauty Week実行委員会が主催するイベントであり、11月18日から24日までの7日間にわたって開催されている。2年目となる今回は、原宿と表参道エリアの各所で多様なビューティーコンテンツを展開している。キム・スヒョンは当日、朝の表参道を徒歩で移動しながら街並みを楽しみ、ビューティーブランドのブースが並ぶ『and ST TOKYO』を訪問した。

Also read 短時間の畏敬の念より幸福感が多様性への肯定的態度を高める研究結果

彼はDECORTÉやKANEBOなどのブースを巡り、スキンケア商品を実際に見学した。その後、@cosme TOKYOなども訪れ、東京ならではのビューティー体験を満喫した。このように、キム・スヒョンはイベント期間中に複数の主要なビューティースポットを巡り、日本の美容市場やブランドとの交流を深めた。彼の行動は、イベントの公式プロモーションの一環としても重要な役割を果たしている。

キム・スヒョンが特に印象に残ったInner Beautyの空間

イベントの中で最も印象に残った点について、キム・スヒョンは「このような意義深いイベントにお招きいただきありがとうございます。実際に見て回ると、思っていたより見どころも多く、多様なコンテンツを一ヶ所で体験できて楽しかったです」とコメントした。特に今年新設された『Inner Beauty』の空間が印象に残ったといい、「初めて触れるものもあって、興味深く見ました」と振り返っている。この『Inner Beauty』エリアは、従来の外見だけでなく、内面からの美しさを追求する新たな視点を提供しており、キム・スヒョンの関心を強く引いたようだ。

Advertisement

また、表参道と原宿エリアの印象については、「表参道と原宿は、歩くたびに雰囲気が少しずつ違うのが楽しいと思います」と語った。彼は「街自体に活気もありますし、建物や小さなお店を見る楽しさもあって、ゆっくり歩くだけでも印象に残る気がします」と街の魅力を伝えている。これらのコメントは、彼が単なるイベント参加者ではなく、街の文化や雰囲気にも深く触れ、その魅力を享受していることを示している。

スキンケアの基本重視と日本スイーツへの愛着

普段のスキンケア習慣については、特別なケアを重ねるよりも基本を大切にしていると明かした。キム・スヒョンは「私はあまり多くのことをするより、基本的なことを続けることが大切だと思います。洗顔や保湿のような基本的な部分をしっかりケアするよう心がけています」と日頃の習慣を語った。この発言は、過度なケアよりも基礎的な習慣の継続こそが美肌に不可欠であるという、多くの専門家も指摘する基本的な美容哲学と一致している。彼自身の経験則から導き出された実践的なアドバイスとも解釈できる。

さらに、日本で楽しみにしている食べ物についてはスイーツを挙げた。キム・スヒョンは「日本に来ると、スイーツを食べるのが楽しみの一つです。種類も豊富ですし、新しいメニューも次々と登場するので、いつも楽しみにしています」とコメントした。今回の来日でも、時間があればおいしいスイーツを探して食べたいと笑顔を見せた。このエピソードは、彼が日本の食文化、特にスイーツの多様性と革新性に対して高い関心を抱いていることを示しており、ファンやメディアから注目を集める要素となっている。

日本のファンへの感謝と今後の活動への期待

最後に日本のファンへ向けて、キム・スヒョンはメッセージを送った。彼は「長い間変わらず応援してくださり、待っていてくださって本当にありがとうございます。こうして日本で再び直接ごあいさつできて私もとてもうれしいです」と感謝の意を示した。そして、「今後も良い姿で頻繁にお会いできればと思います。皆さまお元気でお過ごしください、また良い機会にお会いしましょう。ありがとうございます」と、今後の再開への期待とファンへの気遣いを表現した。このメッセージは、彼が日本のファンとのつながりを大切にし、継続的な関係性を築きたいと考えていることを強く示している。

Advertisement

『Tokyo Beauty Week 2026』は、11月24日まで開催されており、引き続き多様なビューティーコンテンツが原宿と表参道エリアで展開されている。キム・スヒョンの来日とインタビューを通じて、日本の美容市場はさらに活性化しており、国際的なビューティーアイコンの参加がイベントの注目を高めている。彼のスキンケア哲学や日本への愛着は、多くのファンや美容愛好家にとって参考になる内容であり、今後の活動にも期待が集まっている。