サンディエゴ・ウェーブのキミ・アスカニオはNWSLでFWとしてキャリアを始め、守備的MFに転向。米国女子代表のエマ・ヘイズ監督の目にも留まっている

だが、ヒースがこの10代の逸材との共通点を感じたのは、ピッチ上のポジションではなかった。

「ボールを持っているときも、持っていないときも、その動き方のほう。 似ていると言われる理由は確かに分かる」と説明した。 プレスも同意し、「スペースの使い方が似ている」と指摘した。 ただ、2人と話したプレスが最も強く感じた共通点は性格にあった。

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「『フリーキー・フライデー』みたいな瞬間だった。 今のトビンの隣に、20年前のトビンが座っているように見えた」と語った。 ある場面でアスカニオは、コーチングスタッフと会って自分のプレーを分析するのが好きだと説明した。 そして、監督本人と会うのは苦手で、むしろ周囲のスタッフと話したいと、はにかみながら明かした。