ドイツ代表主将キミッヒのブンデスリーガ出場停止処分が確定。ベルリン戦復帰の可能性も浮上し、コンパニ監督率いるチームの戦術構想に影響を与える。

バイエルの主将 キミッヒ が、自身のチームメイトであるイスマエル・サイバリとハリー・ケイン、そしてジャマル・ムシアラおよびマヌエル・ノイアーらに次ぐ新たな長期離脱者リストの加わりとなった。

キミッヒの反省と責任の所在

キミッヒは自らの行為に対し、徹底的な反省を示し「全く許されない」と明確に述べた。彼はさらに、チームに対して謝罪する必要があるとし、自分でもその行動の説明が付けられないほどだったと告白している。

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ドイツ代表のキャプテンを務めるキミッヒは、この出来事を「とにかく非常に愚かな行為だった」と総括し、結果として勝ち点1を得ることができたことについては一安心の姿勢を見せた。

コンパニ監督体制での傷病者増加

ヴァンサン・コンパニ監督が指揮を執るチームにとって、複数の主力が長期離脱する痛手は深刻である。既にサイバリとケインの脛腓靱帯断裂、ムシアラの筋線維断裂、ノイアーの腱の負傷が報告されていた。

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これにキミッヒの加わることで、コンパニ監督は中盤の戦力構成に大きな影響を強いられる形となった。主力が相次ぐ怪我や出場停止によって欠場する状況は、チームの統制と戦術実行力を試される局面である。

バイエルン戦力の回復と展望

一方、回復の兆しを見せる選手も存在する。アルフォンソ・デイヴィスの筋線維断裂、マイケル・オリーズの打撲、そしてセルジュ・ニャブリの筋肉の負傷からの復帰が見込まれている。

これらの選手は、ヘルタ・ベルリンとのカップ戦に出場できる可能性がある。また、キミッヒについても、出場停止がブンデスリーガに限定される見込みであるため、2部首位との対戦には出場できる可能性が高いとされている。

大会をまたぐ処分と今後のスケジュール

一般的に、大会をまたぐ出場停止処分は、非常に重大な違反行為にのみ適用される慣例である。この点も踏まえ、現在の処分の範囲がリーグ戦に限定されていることは、キミッヒの早期復帰を可能にする要因となっている。

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キミッヒの欠場試合と復帰のタイミング

キタヒの予測が的中する場合、キミッヒはリーグ戦においてSCパーダーボルン、TSGホッフェンハイム、ヴェルダー・ブレーメンとの試合を欠場することになる。

この処分の最終的な決定は、月曜日か火曜日に行われる見通しだ。ただし、国際大会であるチャンピオンズリーグのスラヴィア・プラハ戦については、出場可能な状態にある。