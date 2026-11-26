ジョシュア・キミッヒが、ジャマル・ムシアラの健康状態と給与を巡るウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲの公の発言を批判した。

ジョシュア・キミッヒが、 ジャマル・ムシアラ の健康状態と契約状況を巡る公の発言について、 バイエルン ・ミュンヘン首脳陣を厳しく批判した。 チャンピオンズリーグで苦しい夜を過ごした後、MFは首脳陣の最近の対応を「 バイエルン らしくない」と評した。

敵地でのリール戦でチャンピオンズリーグを1-2で落とした後、キミッヒはクラブ首脳陣のムシアラへの対応を率直に批判した。 マヌエル・ノイアー不在の中で主将を務めた31歳のMFは、若いチームメイトの健康状態や金銭面の状況が公の場で論じられていることに理解できない様子を示した。 特に、ムシアラが抱える神経系の健康問題について最近、公に語られたことを念頭に、首脳陣からの発言に明らかな不満を示した。 ベテランMFは、こうした公の発言によってクラブの伝統的な価値観が損なわれていると指摘した。

Advertisement

「私に理解できないのは、これを公の場で伝えるやり方だ。 絶対にあってはならない！ 選手を犠牲にしてこんなことをするなんて。 もちろん、クラブは常に最優先で、選手よりも大きな存在だ。