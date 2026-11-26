バイエルンのヨシュア・キミッヒが、ジャマル・ムシアラに対するクラブ首脳陣の対応を公の場で厳しく批判した。2021年のワクチン騒動や2025年の契約延長交渉などの背景があり、ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲら幹部との関係悪化が表面化した。

ヨシュア・キミッヒ が、 ジャマル・ムシアラ への対応を巡って バイエルン の有力首脳陣を厳しい言葉で批判した。 そこには、2021年のワクチン接種を巡る騒動と、2025年の契約延長交渉を思い起こさせる背景がある。

チャンピオンズリーグのOSCリール戦を目前に控え、バイエルンでは、ジャマル・ムシアラの病気と減俸の可能性を巡る白熱した議論が、ようやく落ち着くかに見えた。 ミュンヘンのクラブ首脳陣とムシアラの代理人が会談した後、バイエルンは水曜日の朝、「建設的な意見交換」が行われたとの声明を発表。 双方の話し合いは今後も「協力的かつ非公開で」続けられるという。 その後、主力を大きく欠くバイエルンはリール戦で今季初黒星を喫した。

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本来なら、ほかにも話題は山ほどあった。 しかし、ピッチ上の出来事はすぐに脇へ追いやられた。 キミッヒがミックスゾーンで、チームメイトのムシアラに対するクラブ首脳陣の対応を厳しく批判したためだ。