キッツが創業75周年記念で移動型ショールールム「キャラバンカー」を導入

キッツは創業75周年を機に、2トントラックをベースとした移動型ショールールム「キャラバンカー」の運用を開始。製品の実機デモを通じて顧客との対話を強化し、現場のニーズを製品開発に反映させる方針です。

キッツ は 創業75周年 記念事業の一環として、自社工場の製品を顧客のもとへ直接届ける 移動型ショールールム 「 キャラバンカー 」の導入を発表した。この取り組みは、従来のカタログ紙媒体では伝えきれない製品の実際の価値や性能を、ユーザーが直接「見て、触れて、体験して」理解を深めてもらうことを目的としている。同社はこの新しいツールを活用し、製品技術への認知拡大と顧客満足度の向上を図る構えだ。

2トントラックベースの実機展示車両の仕組み

導入されたキャラバンカーは、2トントラックをベースとした移動型ショールールムである。車両の荷台部をフルオープンに展開させることで、広々とした展示スペースを確保し、顧客や見学者に対して製品の実機展示や技術デモンストレーションを実施できる構成になっている。この設計により、屋内の狭い場所やイベント会場など、設置場所に制約を与えずに展示活動を展開することが可能となっている。

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車両内には製品紹介に必要なモニターや電源設備も備わっており、電源環境が整っていない野外や臨時の展示場でも安定したデモンストレーションを行えるように設計されている。製品の特長や技術的な詳細を、単なる視覚的な情報だけでなく、実際の動作確認を通じて具体的に伝えることができる点が、この移動型ショールールムの大きな魅力となっている。技術的な複雑さを直感的に理解してもらうための環境が、車両一台分で完結している。

双方向コミュニケーションによる課題把握の強化

キッツは、キャラバンカーを通じて顧客との対話を深め、現場で抱えている具体的な課題やニーズを直接聞き取ることに注力している。カタログ情報だけでは把握しきれない、現場業務におけるリアルな声や製品に対する率直な意見を収集する場としての役割も期待されている。ユーザー企業や代理店、各種イベントなどへ車両を巡回させることで、顧客と直接顔を合わせ、技術説明を行うだけでなく、顧客側の事情や要望を肌で感じ取る機会を設ける方針だ。

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こうした「伝える」と「聞く」の双方向コミュニケーションにより、顧客との関係性を一歩前進させる狙いがある。単なる製品販売のツールではなく、顧客との信頼関係を構築し、長期的なパートナーシップを強化するためのプラットフォームとして機能させることを目指している。現場の課題に寄り添う姿勢を示すことで、顧客からの信頼獲得につなげていく考えだ。

製品開発へのフィードバックと今後の展開予定

キャラバンカーの巡回活動を通じて収集された顧客の声や意見は、今後の製品開発やサービス向上に直接的に反映される仕組みとなっている。現場で実際に使われていて困っている点や、新たに求められている機能などは、開発部門へ迅速にフィードバックされ、的確な提案や新たな製品開発に活かせていく。顧客からのフィードバックを製品改良サイクルに組み込むことで、市場のニーズに即した製品提供を可能にする。

キャラバンカーは全国各地を巡回し、代理店やユーザー企業、各種イベントなどでの活用を進めていく予定だ。特定の地域に限定することなく、广泛的なエリアで製品価値を訴求し、技術紹介を行うことで、潜在的な顧客層へのリーチを強化する。この移動型ショールールムの運用をきっかけに、顧客との接点を増やし、ビジネスチャンスの創出につなげていく計画である。