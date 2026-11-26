プレスリリース キッズテックブランド「myFirst」の7製品が「VGP2027」ライフスタイル分科会で部門賞を受賞

「VGP」は、1987年にスタートした国内最大級を誇るオーディオビジュアル機器の総合アワード。 専門誌などのメディアで活躍する評論家から選ばれた10名の審査員、全国の有力販売店スタッフ約30名が投票に参加。

業界の建設的な発展に寄与することを目的に、株式会社音元出版が主催。 夏と冬の年2回、商戦期に合わせて開催されています。 テレビやプロジェクター、サウンドバーなどの「映像音響製品」、スピーカーやプレーヤー、アンプなどの「ピュアオーディオ製品」、イヤホンやヘッドホン、ガジェット、ゲーミング関連やウェアラブルデバイスといった「ライフスタイル製品」まで、製品ジャンルは多岐にわたり横断的に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。

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VGP2027では約300ブランド、約3000アイテムがエントリーされました。