Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

キックボクシングフェス2 GOAT前日計量 白鳥大珠、王座奪取へ「インパクトある倒し方」を誓う

スポーツ News

キックボクシングフェス2 GOAT前日計量 白鳥大珠、王座奪取へ「インパクトある倒し方」を誓う
キックボクシング白鳥大珠ISKA世界王座
📆5/27/2026 8:47 AM
📰nikkansports
47 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 63%

28日開催のキックボクシングフェス2 GOATの前日計量で、白鳥大珠がISKA世界王座決定戦を前に計量クリア。2連敗からの復活を誓い、恋愛リアリティーショー出演を超える格闘技での勝利を熱望した。

キックボクシング の祭典「 キックボクシング フェス2 GOAT」が28日、東京・後楽園ホールで開催される。 その 前日計量 と記者会見が27日、都内で行われ、メインカードの一つであるISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級（－65キロ）王座決定戦に出場する 白鳥大珠 （30＝TEAM TEPPEN）とアンソニー・ヴェレイ（22＝フランス）が共に計量をパスし、対戦に向けてフェイスオフを果たした。

白鳥は第5代RISEスーパーライト級王者、第5代RISEライト級王者、WPMF日本スーパーフェザー級王者という輝かしい経歴を持つが、最近は2連敗中。 一方のヴェレイはISKA K-1ルール欧州ウエルター級王者、WKN K-1ルールインターナショナルスーパーライト級王者であり、若くして欧州で実績を積んできた強敵だ。 この王座決定戦は3分3回、延長1回のルールで争われる。 白鳥は記者会見で「自分の戦いを出すことができなかったというか、俺こんなんじゃないのになっていう試合が2戦続いたんで、やっぱり白鳥は強かったなっていう試合を見せたい。

それと、特別な明日のリングでもあるので、必ずインパクトある倒し方を。 練習してきたことを出せば、それがみんなに伝わるかなと思います」と語り、復活を強く誓った。 白鳥はABEMAの恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演で話題を集めたが、本人は「ここ半年、2連敗で。 その他のニュースとかいろいろ飛び交っているじゃないですか、僕。

そういうのもあるんですけど、やっぱり一番は格闘技での勝ちっていう、何があってもあの瞬間に勝るものってやっぱりなくて。 だからその瞬間を早く味わいたいなという気持ちでいっぱいです」と強調。 恋愛番組での露出を超え、リングでの勝利を何より渇望していることを明かした。 対するヴェレイはフランス出身で、現在22歳。

ISKAのK-1ルール欧州王座を獲得し、その後WKNの国際王座も手に入れた将来有望なファイターだ。 白鳥の実績を尊重しつつも「自分の力を信じて、必ず勝つ」とコメント。 白鳥は過去にRISEで2階級制覇を達成するなど、日本トップクラスの実力者だが、連敗からの脱却が求められる。 両者の激突は、白鳥にとってはキャリア再浮上の契機、ヴェレイにとっては世界王座獲得の絶好の機会となる。

現地時間28日、後楽園ホールでの計量後のフェイスオフでは互いに鋭い眼光を交わし、火花を散らした。 試合は第4試合に組まれており、多くのファンが注目する一戦だ。 白鳥は「この試合にすべてを懸ける」と決意を新たにしている

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

nikkansports /  🏆 18. in JP

キックボクシング 白鳥大珠 ISKA世界王座 前日計量 格闘技

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【GOAT】武尊氏がＫ－１勢の今後の参戦期待「特に60キロはすごい面白い選手が集まってる」【GOAT】武尊氏がＫ－１勢の今後の参戦期待「特に60キロはすごい面白い選手が集まってる」「キックボクシングフェス2 GOAT」（28日、東京・後楽園ホール）の前日計量＆記者会見が27日、都内で行われ、同大会の地上波放送の解説を務め、引退セレモニー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

【GOAT】激突！軍司泰斗「メインらしい試合を」笠原友希「関係者も本物を見せたいんだなと」【GOAT】激突！軍司泰斗「メインらしい試合を」笠原友希「関係者も本物を見せたいんだなと」「キックボクシングフェス2 GOAT」（28日、東京・後楽園ホール）の前日計量＆記者会見が27日、都内で行われ、メインイベントのKNOCK OUT－BLACK… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
Read more »

キックボクシングフェス.2 GOAT、白鳥大珠がタイトル戦で意気込むキックボクシングフェス.2 GOAT、白鳥大珠がタイトル戦で意気込むキックボクシングフェス.2 GOATのタイトル戦で白鳥大珠が意気込む。白鳥は自分が勝ちにうえていて、その思いを全てぶつけたいと話す。相手の身長差でパンチの角度などを練習してきた。
Read more »

キックボクシングフェス2 GOAT前日計量クリア 寺田匠がチャットGPT活用の減量法を告白キックボクシングフェス2 GOAT前日計量クリア 寺田匠がチャットGPT活用の減量法を告白28日開催のキックボクシングイベント「キックボクシングフェス2 GOAT」の前日計量と記者会見が行われ、ISKA世界スーパーフェザー級王座戦に出場する寺田匠とドミニク・リードが計量をクリア。寺田はチャットGPTを活用した減量法を明かし、前回の敗北から対策を練った自信をのぞかせた。
Read more »

【GOAT】王者・寺田はAIに減量を相談「調子いいので楽しみにして」 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技【GOAT】王者・寺田はAIに減量を相談「調子いいので楽しみにして」 - スポニチ Sponichi Annex 格闘技キックボクシングフェス.2 GOATは27日、都内で前日計量と会見を行った。セミのISKAユニファイドルール世界スーパーフェザー級（59キロ）タイトル戦3分…
Read more »



Render Time: 2026-05-27 11:47:41