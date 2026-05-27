キックボクシングフェス2 GOAT前日計量 白鳥大珠、王座奪取へ「インパクトある倒し方」を誓う

28日開催のキックボクシングフェス2 GOATの前日計量で、白鳥大珠がISKA世界王座決定戦を前に計量クリア。2連敗からの復活を誓い、恋愛リアリティーショー出演を超える格闘技での勝利を熱望した。

キックボクシング の祭典「 キックボクシング フェス2 GOAT」が28日、東京・後楽園ホールで開催される。 その 前日計量 と記者会見が27日、都内で行われ、メインカードの一つであるISKAユニファイドルール世界ライトウエルター級（－65キロ）王座決定戦に出場する 白鳥大珠 （30＝TEAM TEPPEN）とアンソニー・ヴェレイ（22＝フランス）が共に計量をパスし、対戦に向けてフェイスオフを果たした。

白鳥は第5代RISEスーパーライト級王者、第5代RISEライト級王者、WPMF日本スーパーフェザー級王者という輝かしい経歴を持つが、最近は2連敗中。 一方のヴェレイはISKA K-1ルール欧州ウエルター級王者、WKN K-1ルールインターナショナルスーパーライト級王者であり、若くして欧州で実績を積んできた強敵だ。 この王座決定戦は3分3回、延長1回のルールで争われる。 白鳥は記者会見で「自分の戦いを出すことができなかったというか、俺こんなんじゃないのになっていう試合が2戦続いたんで、やっぱり白鳥は強かったなっていう試合を見せたい。

それと、特別な明日のリングでもあるので、必ずインパクトある倒し方を。 練習してきたことを出せば、それがみんなに伝わるかなと思います」と語り、復活を強く誓った。 白鳥はABEMAの恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」への出演で話題を集めたが、本人は「ここ半年、2連敗で。 その他のニュースとかいろいろ飛び交っているじゃないですか、僕。

そういうのもあるんですけど、やっぱり一番は格闘技での勝ちっていう、何があってもあの瞬間に勝るものってやっぱりなくて。 だからその瞬間を早く味わいたいなという気持ちでいっぱいです」と強調。 恋愛番組での露出を超え、リングでの勝利を何より渇望していることを明かした。 対するヴェレイはフランス出身で、現在22歳。

ISKAのK-1ルール欧州王座を獲得し、その後WKNの国際王座も手に入れた将来有望なファイターだ。 白鳥の実績を尊重しつつも「自分の力を信じて、必ず勝つ」とコメント。 白鳥は過去にRISEで2階級制覇を達成するなど、日本トップクラスの実力者だが、連敗からの脱却が求められる。 両者の激突は、白鳥にとってはキャリア再浮上の契機、ヴェレイにとっては世界王座獲得の絶好の機会となる。

現地時間28日、後楽園ホールでの計量後のフェイスオフでは互いに鋭い眼光を交わし、火花を散らした。 試合は第4試合に組まれており、多くのファンが注目する一戦だ。 白鳥は「この試合にすべてを懸ける」と決意を新たにしている





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