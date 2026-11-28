デビュー15周年のアイドルグループKis－My－Ft2の千賀健永（35）宮田俊哉（38）横尾渉（40）藤ケ谷太輔（39）玉森裕太（36）二階堂高嗣（36）が、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

デビュー15周年のアイドルグループ Kis－My－Ft2 の 千賀健永 （35） 宮田俊哉 （38） 横尾渉 （40） 藤ケ谷太輔 （39） 玉森裕太 （36） 二階堂高嗣 （36）が、27日放送のTBS系「A－Studio＋」（金曜午後11時）に出演。2011年のCDデビュー当日を振り返った。 2011年8月10日のCDデビュー当日、イベント会場の東京・恵比寿ガーデンプレイスからオープンカーに乗ったという。

藤ケ谷は「ここからスタートして、レインボーブリッジ渡って、湾岸行って『BISTRO SMAP』でSMAP兄さんに初めて会うんですよ…大緊張」と振り返った。 二階堂が「何の味も覚えてない」と明かすと、宮田が「分かる、分かる」と続けた。 横尾が「あと、いろいろ教わったよね。 しゃべる時は1回手を挙げて5秒経ってからしゃべろって。

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カットしやすいからっていう、編集しやすいから」と回顧。 藤ケ谷は「『お前ら誰もしゃべらなさすぎる』って。 じゃあって、『一回聞きたいことは手を挙げて。 じゃあ藤ケ谷って言ったら手を下ろして2秒待ってからしゃべれって。