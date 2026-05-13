キアPBVの第1号店オープン 日本市場での長期戦略を強化

キアモータースの新世代PBV「PV5」を展示し事業対象の「Kia PBV 東京西」がオープン。田島靖也社長と双日代表が参入を強調。EV専用プラットフォームを基に用途に合わせてボディをカスタマイズ可能なモビリティであり、静粛性に優れた「Silent Mobility」を実現したPBVはビジネスシーンでの社会課題解決が期待される。

キアモータースは、日本市場への本格進出を果たす「Kia PBV」の第1号店「Kia PBV 東京西」をオープンした。 同店では、多様なビジネス用途に対応する新世代モビリティである第1弾モデル「PV5」を展示。

PV5は、2人乗りのカーゴ仕様と5人乗りの乗用仕様の2タイプがラインアップされ、早速順次試乗体験も開始されている。 キアPBVジャパン代表取締役社長の田島靖也氏はオープン記念セレモニーにて、「韓国本社や販売・サービス網の皆様、そして店舗設計・施工に携わった多くの方々の支えでこの日を迎えられました」と感謝を述べ、「本日からKia PBVジャパンが本格的に始動します」と意気込みを語った。 一方で、ローカルパートナーの双日自動車本部自動車第二部の畠山忠重氏もキアブランドの成長に期待を表明。

パナマなどでキア車のディストリビューター事業を手掛けてきた実績を踏まえ、「2045年までのカーボンニュートラル達成という目標が当社の脱炭素社会への取り組みと一致しています。 キアとの協業により、PBVを日本市場に根付かせながら課題解決に貢献していきおまいります」と協力を強調した。 キアのEVブランドは、EV6やEV9などが世界的な賞を受賞するなど注目度も高く、日本進出に当たっては、双日や現地パートナーとの長期関係構築を重視している。

国内BtoB市場が直面するカーボンニュートラルや物流の非効率性といった課題解決に向け、「ハードとソフトを統合したトータルモビリティソリューション」を提供し、日本のビジネスの電動化移行の信頼できるパートナーを目指すとしている。 キアが提唱する「PBV（Platform Beyond Vehicle）」は、EV専用プラットフォームを基に用途に応じてボディや仕様を柔軟に変えることが可能なモビリティ。

特に静粛性に優れた「Silent Mobility」と呼ばれる技術では、EVの静寂性に加え、リアサスペンションに採用されたトーションビーム式コイルスプリングにより市街地での早朝・夜間運転時でも騒音を抑制。 企業活動におけるモビリティ革新の可能性を見据え、今後の展開が注目される





kuruma_newsjp / 🏆 75. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EV キアPBV モビリティソリューション カーボンニュートラル ビジネスシーン

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PV5、世界の頂点に立つ！PV5、世界の頂点に立つ！ Kia PBV ジャパン株式会社のプレスリリース

Read more »

「日韓ドリームプレーヤーズゲーム 2025」のゴールドパートナーに就任「日韓ドリームプレーヤーズゲーム 2025」のゴールドパートナーに就任 Kia PBV ジャパン株式会社のプレスリリース

Read more »

世界中で続くPV5の受賞ラッシュ世界中で続くPV5の受賞ラッシュ Kia PBV ジャパン株式会社のプレスリリース

Read more »

Kia「PV5」、欧州の安全性能評価で最高ランクを獲得Kia「PV5」、欧州の安全性能評価で最高ランクを獲得 Kia PBV ジャパン株式会社のプレスリリース

Read more »

Kia PV5、海外のアワードを席巻Kia PV5、海外のアワードを席巻 Kia PBV ジャパン株式会社のプレスリリース

Read more »

「Kia PV5」の市販車が日本初上陸！「Kia PV5」の市販車が日本初上陸！ Kia PBV ジャパン株式会社のプレスリリース

Read more »