ガールズバンドクライ、トゲナシトゲアリのワンマンライブと新作映画の公開が決定

アニメ『ガールズバンドクライ』の新作映画が2027年5月21日に公開決定し、リアルバンドのトゲナシトゲアリはKアリーナ横浜でワンマンライブを開催します。ゲーム版の事前登録も始まりました。

アニメ『 ガールズバンドクライ 』の劇中バンドと連動するリアルバンド「 トゲナシトゲアリ 」は、【 ガールズバンドクライ Special LIVE 赤色の響祭】で、アニメ『 ガールズバンドクライ 』とバンドの今後の展開に関する4つの重大発表を行いました。ライブの出演者として登場した トゲナシトゲアリ の発表は、作品ファンにとって見逃せない内容となっています。

発表の中心は、トゲナシトゲアリによる2027年3月20日(土)のワンマンライブ開催と、新作映画『ガールズバンドクライ THE MOVIE』の2027年5月21日の公開決定です。映画の特報とティザービジュアルも同時に公開されました。会場はKアリーナ横浜で、ライブタイトルは「凛音の耀（かがやき）」に決まりました。

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Kアリーナ横浜で開催される凛音の耀の注目点

トゲナシトゲアリは、2027年3月20日(土)にKアリーナ横浜でワンマンライブを開催します。ライブタイトルは「凛音の耀（かがやき）」です。

「凛音」という言葉は、トゲナシトゲアリの2ndワンマンライブのタイトルであった「凛音の理」を思い起こさせます。今回のKアリーナ横浜公演がどのようなステージになるのかに注目が集まっています。

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トゲナシトゲアリが日本国内で行うワンマンライブは、2026年5月1日(金)に東京ガーデンシアターで開催された「TOUR 2026 FINAL 拍動の未来 -ENCORE-」以来、約11ヶ月ぶりとなります。前回の東京公演から間を空けての開催となるため、今回のライブへの期待は大きいと見られます。

新作映画とゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』の展開

新作映画『ガールズバンドクライ THE MOVIE』は2027年5月21日に公開されます。特報とティザービジュアルの公開により、映画の全体像の一端が明らかになりました。

ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』(以下:ガルリフ)では、事前登録が発表日から開始されました。ゲームのジャンルは「路上からアリーナまで駆け上がるガールズロックRPG」と紹介されています。事前登録に合わせて、イラストレーターの手島nari氏が描き下ろしたKVが公開されました。

あわせて、トゲナシトゲアリの主題歌を使用したガルリフのPV第1弾も公開されました。アニメ、映画、ライブ、ゲームという複数の展開が同時に進むことで、作品世界とバンドの活動が一層つながっていく形になっています。

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舞台版が描く河原木桃香の視点と今後の予定

今回発表された舞台版は、河原木桃香を主人公とし、物語を再構築する形で制作されます。アニメ第1話から第8話までのストーリーを軸に、井芹仁菜を中心に描かれてきた少女たちの出会いや衝突、バンド結成までの軌跡を、桃香の視点から描き出すとしています。

舞台版の制作にあたっては、アニメと同じ軸に立ち、桃香を主人公とした桃香視点の物語を作ることが決まったと説明されています。アニメを何度も見返し、武道館での熱狂や展示を経て、舞台だからこそできる表現で作品を届ける方針が示されました。

アニメ『ガールズバンドクライ』は2024年4月5日(金)から2024年6月28日(金)まで、TOKYO MXやBS11などで全13話が放送されました。原作・企画・製作は東映アニメーションが担当し、シリーズ構成は花田十輝、キャラクターデザインは手島nari、シリーズディレクターは酒井和男が務めました。井芹仁菜役を理名、河原木桃香役を夕莉が演じています。

今後の予定としては、2027年3月20日のKアリーナ横浜公演、2027年5月21日の映画『ガールズバンドクライ THE MOVIE』公開、そしてガルリフの続報が挙げられます。各発表の詳細は、今後の公式発表で順次明らかになる見通しです。