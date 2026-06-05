ガーデンズ・バイ・ザ・ベイでジュラシック・ワールド体験がスタート、家族連れでにぎわう

シンガポールの観光名所ガーデンズ・バイ・ザ・ベイで、映画『ジュラシック・ワールド』をテーマにした体験型イベントが開催中。クラウド・フォレスト内で恐竜の世界を再現し、多くの家族連れで賑わっている。開催期間は未定だが、公式サイトで最新情報を確認できる。

シンガポール の最新観光スポット、 ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ で、大人気映画シリーズ『 ジュラシック・ワールド 』をテーマにした没入型体験イベントがスタートした。 このイベントは、クラウド・フォレストと呼ばれる巨大な温室の中で展開され、高さ35メートルの滝や緑豊かな植生を背景に、リアルな恐竜の模型やインタラクティブな展示が楽しめる。

主催者によると、来場者は映画の世界に飛び込んだかのような感覚を味わうことができ、特に子ども連れの家族から絶大な支持を得ているという。 ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの広報担当者は、このイベントがシンガポールの観光振興に大きく貢献すると期待を寄せており、すでに週末のチケットは早い時間帯から完売する日も出ている。 イベントはクラウド・フォレストの営業時間内、午前9時から午後9時まで開催されており、最終入場は午後8時30分となっている。

ただし、メンテナンスや特別イベントによる休館日が設定されている場合があるため、訪問前に公式ウェブサイトでスケジュールを確認することが推奨される。 また、同じガーデンズ・バイ・ザ・ベイ内にあるフラワー・ドームやスーパーツリー・グローブの展望台も同時に楽しめるため、多くの旅行者が1日かけて複数のアトラクションを巡る計画を立てている。 特に、スーパーツリーの高台から見る夕暮れ時のマリーナ・ベイの景色は絶景で、写真撮影にも最適だ。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイは、シンガポールの都市型自然公園として世界的に有名で、年間を通じて多くのイベントや展示を開催している。 今回の『ジュラシック・ワールド』体験は、特に家族連れや映画ファンをターゲットにした夏季限定の企画として注目を集めている。 チケットはオンラインで事前購入が可能で、当日券が販売されることもあるが、混雑が予想されるため早期の予約が勧められている。

シンガポール観光局もこのイベントを積極的に宣伝しており、近隣のホテルやレストランでは連携した特別プランを提供する動きも出ている。2時間以上かけてじっくりと展示を楽しむ来場者が多く、館内は連日熱気に包まれている。 また、このイベントは単なる展示だけでなく、教育要素も取り入れられており、恐竜の生態や絶滅の歴史について学べるコーナーも設置されている。 子どもたちは恐竜の化石発掘体験やAR技術を使った恐竜との記念撮影ができるため、遊びながら学ぶことができると好評だ。

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの担当者は、今回のイベントを通じて自然とテクノロジーの融合を感じてもらいたいと語っている。 夏休みシーズンに入り、シンガポール国内外から多くの観光客が訪れており、周辺のマリーナ・ベイ・エリア全体が活気づいている。 マーライオン・パークやヘリックス・ブリッジ、アートサイエンス・ミュージアムも歩いて回れる距離にあり、1日でシンガポールのランドマークを効率よく巡ることができるため、旅行者にとっては理想的なコースとなっている。

さらに、夜にはスーパーツリー・グローブで光と音のショー、ガーデン・ラプソディーが毎晩開催されており、イベントのクライマックスとして楽しめる。 ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの公式サイトでは、最新の営業情報やチケット購入方法が随時更新されているため、訪問前にチェックすることをおすすめする。 今回の『ジュラシック・ワールド』体験は、期間限定のため、興味がある人は早めの来場を検討したほうが良いだろう。 シンガポール旅行の目玉として、この恐竜体験が新たな観光の柱になることは間違いない





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