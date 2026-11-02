ガンバレルーヤよしこ下垂体腫瘍手術 漫才コンビの絆と病気の実態

ガンバレルーヤよしこが患っていた下垂体腫瘍の原因と手術經過、まひるの支えとコンビの絆を詳解。先端巨大症の症状と治療への道筋を-report。

お笑いコンビ「 ガンバレルーヤ 」の よしこ （33）が、頭の中央にある腫瘍の摘出手術を受けたことが明らかになった。彼女はTBS系バラエティ番組「世界の果てまでイッテQ!」での体を張ったロケが好評で、女子中学生が好きな芸人ランキングで1位を獲得するなど、圧倒的な人気を誇る芸人である。しかし、その華やかな舞台の裏側には、長年にわたる容体変化の原因となる深刻な病気が忍び寄っていた。

顔立ちの変化と職業病の誤解

よしこは、2012年にまひる（33）とコンビを結成して以来、独特のキャラクターで活躍してきた。しかし、周囲からは「鼻デカくなっていないか」といった指摘を受けることが多々あったという。飛行機移動時に頭を前に落として寝ていると、あごが前に出てしまい、それが繰り返されることで顔立ちの変化を招いていた可能性が高い。よしこ自身は、「ああ、これ職業病なのかな」と軽く構えており、特に気に留めていなかった。

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当時のマネジャーから、「ここからお仕事もどんどん増えていますので、人間ドックを受けておいた方がいい」と提案されたことをきっかけに健康診断を受けた結果、意外な発見があった。検査の結果、頭の真ん中に直径2センチから3センチほどの腫瘍が発見されたのである。この時点では、それが重大な疾患であるとは認識されていなかった。

下垂体腫瘍による先端巨大症の診断

よしこが患っていたのは、頭の中央付近にあるホルモンを分泌する器官にできる「下垂体腫瘍」だった。この腫瘍が成長ホルモンを過剰に放出し続け、手足やあごなどの体の先が大きくなる症状を引き起こしていた。医学的には「先端巨大症」と呼ばれる疾患で、顔つきの変化や体格の変化の原因となっていたことが判明した。先輩芸人からの指摘や自身の自覚症状は、すべてこの病気による生理的変化だったことが分かった。

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腫瘍の存在が明らかになった時、ちょうど女芸人No.1決定戦「THE W」の決勝前というタイミングだった。よしこは、「決勝もあるし、迷惑をかけられない」と考え、大会が終わってから入院すると話していた。しかし、その計画に待ったをかけたのが、コンビパートナーのまひるだった。まひるは、「いいよ、大丈夫だよ、よっちゃん。自分の体はちゃんと大事にしてあげて」と、即座に入院を促した。

まひるの決断と孤軍奮闘の期間

まひるの気遣いがあったからこそ、よしこは躊躇せずに入院を選択した。その結果、大会への出場は辞退せざるを得なかった。まひるは後に、「THE W、お仕事は元気になったらいつでもできる。生きていてくれたら何でもいい」と当時の心境を振り返っている。仕事がなくなろうが、何より Partner の生命を優先したいという思いが、決定を後押ししたのだ。

よしこの入院期間中、まひるは単身で仕事をこなすことになった。よしこはその後、久しぶりに会ったまひるの様子に驚いた。まひるの顔にはもの凄いできものができており、よしが気づかなかっただけで、さまざまなストレスや緊張が蓄積していたことがうかがえた。愚痴を一つもこぼさず、緊張感を持ちながら孤軍奮闘してくれていたパートナーの姿に、よしこは強い感謝を抱いた。

手術後の回復とコンビの絆の強化

手術を経てよしこは回復の途についたが、この経験はコンビの絆を一層強固なものにした。まひるは、「1人になってより、よっちゃんの大切さ、ありがたみを感じられた」と語り、あの苦難の時期が「ガンバレルーヤ」にとって大切な時間だったと回顧している。二人は運命共同体であり、互いが存在して初めて成り立つ関係であると認識を新たにした。

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よしこはまひるにかかっていた精神的・身体的負担に気づき、その感謝を胸に新たなステージへと向かおうとしている。下垂体腫瘍という疾患により引き起こされた先端巨大症の症状は、治療を通じて進行が止まる見込みであり、今後の健康状態の維持が課題となる。しかし、パートナーへの深い理解と信頼関係は、二人のキャリアにおいて最大の財産となった。