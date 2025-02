ガンダムベースアネックス 新千歳空港が2025年3月29日オープン！

BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル 4階に「THE GUNDAM BASE ANNEX in NEW CHITOSE AIRPORT」を開設します。2024年1月に同空港で開催したポップアップショップ「THE GUNDAM BASE POP-UP in NEW CHITOSE AIRPORT」も盛況だったことから、ガンプラファンにとって新たな憩いの場となることが期待されます。オープン時には『機動戦士ガンダム』第43話(最終話)の名シーン「ラストシューティング」をモチーフにしたフォトスポットも設置され、ショッピングとは異なる特別な体験を提供します。

株式会社BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンは、2025年3月29日(土)に 新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル 4階に新店舗「 THE GUNDAM BASE ANNEX in NEW CHITOSE AIRPORT(以下、「ガンダムベースアネックス 新千歳空港 」)を オープン します。\株式会社BANDAI SPIRITS ホビーディビジョンでは、昨年2024年1月26日(金) 〜 2月11日(日)までの17日間、 新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル 2階 センタープラザで、公式 ガンプラ 総合施設「 THE GUNDAM BASE 」を主体とするポップアップショップ「 THE GUNDAM BASE POP-UP in NEW CHITOSE

AIRPORT」を開催し、盛況となりました。\また、国際線側壁面には不定期にデザインが入れ替わるフォトスポットをご用意しました。オープン時のフォトスポットは『機動戦士ガンダム』第43話(最終話)の名シーン「ラストシューティング」です。ガンダムと一緒に、もしくはガンダムになりきってラストシューティングの記念撮影をすることが可能で、ショッピング以外でもお客様に特別な体験を提供します。\「ガンプラ」ビジネスの拡大を目的に、「ガンプラ」のオフィシャルショップとして2003年に韓国、2005年に台湾、2017年に東京、2018年に上海、2021年にタイに出店し、「THE GUNDAM BASE」としては日本国内2店舗・海外15店舗を展開。





