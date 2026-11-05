ガルバテイン開発秘話 生成AI活用と翻訳トラブル解決の裏側

『ガルバテイン：冒険者ギルド事務所』の開発エピソードを紹介。カウルさん誕生秘話、中国語翻訳問題への対応、日本人翻訳家への感謝、生成AIの適切な活用姿勢を明かす。

ロールプレイングゲーム『 ガルバテイン ： 冒険者ギルド事務所 』の開発現場では、チーム全員が頭を悩ませていたシステム設計の問題が、ある瞬間の冗談から突如として解決した経緯がある。開発初期から存在していた「冒険者の戦利品から魔物食を作る」というアイデアは、プレイヤーにとって直感的でわかりやすいものにする方法が見つからず、連日の議論が行われていた。この行き詰まりに対し、開発スタッフは諦めかけていたが、そんな中で口にした一言がきっかけとなった。

「だったら、いっそのことその鍋に喋らせてみようか」という開発者たちの冗談は、会議室が一瞬静まり返るほど、全員が同時に考えついたアイデアだった。何日にも渡り解決策が見つからなかった問題は、土壇場での会話から一気に現実のものとなった。このプロセスを経て誕生したのが、本作の象徴的存在である「魔法の料理鍋・カウルさん」である。振り返れば呆れ返るような単純な解決策であったが、だからこそ現在まで鮮明に記憶に残っているという。

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中国語翻訳の問題と緊急対応

本作リリース直後、開発チームが直面した最大の課題は中国語翻訳の質であった。専門の翻訳会社に依頼していたものの、仕上がりは期待を大きく下回るものであり、翻訳レベルが低いだけでなく、一部のセリフでは発言者の表示すら誤っていたという事態に見舞われた。発売初日から中国語圏で低評価のレビューが殺到し、まるで開店初日に不満を持つ客が行列を作ったかのような状況となった。

開発チームがキャラクターや物語に注ぎ込んだ情熱が、翻訳の不備によってプレイヤーに届かない様子を目の当たりにする苦しさは、チーム全体にとって非常に辛い時期となった。高評価のレビューも多く寄せられていたものの、中国語版の問題は深刻で、修正作業は緊急を要する状態だった。この状況に対し、開発側は即座に対応策を講じることを決定した。

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開発チームはリリース直後から翻訳の修正作業に着手し、韩国の最大の祝日である秋夕（チュソク）も返上して対応に当たった。翻訳会社と膝を突き合わせ、問題解決のために徹底的な作業を行った結果、最終的には全テキストの再チェックと修正を行い、ローカライズを完了させるに至った。この取り組みにより、現在では翻訳の問題をはじめ、セーブ・ロードなどの利便性機能の向上、および報告されていたバグのほとんどが解決されている状態にある。

日本語翻訳の徹底と日本人翻訳家への感謝

本作のローカライズにおいて、日本語はリリース当初より対応されており、他の言語とは異なるアプローチがとられた。日本語については、翻訳会社に委託するのではなく、個人の日本人翻訳家と直接契約を結び対応を行った。その翻訳家は、本作に対して真剣に、高いプロ意識を持って作業に取り組んでくれたという。特に韓国語と日本語の言語文化の違いに対応することが、翻訳において一番大変な作業となった。

日本語では、話し手と聞き手の関係性によって一人称や二人称、話し方が繊細に変化する。開発チームは登場人物それぞれの年齢や性格に合った言葉を選定する必要があり、漢字で表記すべきか、あえてひらがなにするべきかまで細かく検討を行った。翻訳家はこれらすべてを念入りにチェックし、開発チームと密にコミュニケーションを取りながら、キャラクターの個性が引き立ち、セリフの意図が自然に伝わるよう一文一文を丁寧に調整した。

リリース後、日本のプレイヤーからは「翻訳が非常に自然で素晴らしい」という温かいお声を多数いただけた。この反響は開発者の想像をはるかに超えるものとなり、日本のファンにこれほど本作を気に入っていただけるとは思っていなかったという。開発者はこの場をお借りして、素晴らしい仕事をしてくださった日本人翻訳家に対して改めて深く感謝を表明した。

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生成AIの活用方針とクリエイターの役割

本作の開発において生成AIは、初期の構想段階から積極的に活用されている。シナリオ書き上げ後、キャラクターの表情やポーズ、各シーンの構図を素早く形にするためにAIが使用され、これは映画制作における絵コンテ作成に近い作業である。演出が意図通りに機能しているか、シナリオの流れが自然かを検証するためにAIの画像が利用された。新しいキャラクターや背景の初期コンセプトを模索する際も、同様のアプローチがとられた。

ただし、これらのAI画像はあくまで初期の下書きや参考資料に過ぎず、最終的なキャラクターや背景のグラフィック、ポーズ、構図、表情、解剖学的構造、衣装、小道具、色彩、細部のディテールに至るまで、当スタジオのアーティストがすべて一から描き直している。キャラクターデザイン、シナリオ、台詞、UIもすべて開発チームが制作しており、AIが作品の方向性を決定づけることはないと明確にしている。

開発者は美術大学で学び、ゲーム開発以前はイラストレーターを目指していた経験から、クリエイターが抱くAIへの懸念や抵抗感を深く理解している。重要なのは「AIを使うかどうか」ではなく、「どのような目的で、どのように使うか」であると主張する。いかなるクリエイターの作品も無効に複製・模倣するためにAIを使用することはなく、生成AIは制作プロセスを補助するツールであるべきだという。

ゲームの方向性や最終的な成果物に対する判断と責任は、どこまでも開発者自身にあるという原則を堅持している。今後は、まだ語られていない冒険者たちの物語を描く新しいチャプターのリリースを計画しており、ストーリーとは別に受付業務を延々と続けられる「エンドレスモード」を追加してほしいというプレイヤーの声も多数寄せられている。現時点でお約束はできないが、実装に向けて企画・議論を進めているところである。