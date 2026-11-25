エメリ監督はガラタサライとのCL戦で、チェルシーからレンタル中のガルナチョをメンバーから外した。アストン・ヴィラでの将来に疑問が生じている。

アレハンドロ・ガルナチョ の アストン・ヴィラ でのレンタル生活は、悪夢に変わりつつあるようだ。 チェルシー から加入したアルゼンチン人ウインガーは、クラブの最新のチャンピオンズリーグ登録メンバーから外れ、火曜日の ガラタサライ 戦にも姿を見せなかった。

ファンや評論家の間では、ウナイ・エメリ監督の下での将来を疑問視する声が上がっている。 ヴィラは火曜日の夜、トルコでホームチームのデニズ・ギュルに終盤のヘディング弾を許し、0-1で敗れた。 エメリ監督は12人を登録できるベンチに、GK2人を含む11人しか入れなかった。 ガルナチョを選ぶ代わりに、意図的に1枠を空けた。

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両サイドではアリソンとヨハン・マンザンビが先発。 後半にイブラヒマ・エンバイェ、エミ・ブエンディア、ジョージ・ヘミングスを投入したものの、反撃にはつながらなかった。22歳のアルゼンチン人選手は、10月31日のフラム戦で3分間出場して以来、プレーしていない。 今季は途中出場が7試合、ベンチ入りしながら出番がなかった試合が6試合にとどまっている。 試合後、チェルシーから加入したウインガーを外した理由を問われたエメリ監督は、選考方針について率直に答えた。

スペイン人指揮官は「今日ここにいたのは、我々とともにいるのに最もふさわしいと私が考える選手たちだ」と語った。 その姿勢は、夏の混乱を経てガルナチョの準備状況について9月に初めて示した懸念とも重なる。 エメリ監督は当時、「彼は努力を続けなければならない。 努力し、努力し、練習し、努力する。

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出場時間を得られたら、良いプレーを心がけることだ」と話していた。

「ジョージ（ヘミングス）は素晴らしいプレーをしている。 アリソンも物事をよく理解し、私が求めるものをチームにもたらしている」若いチームメートたちが序列で上回っている理由について、ヴィラの指揮官はさらにこう説明した。

「アリソンも物事をよく理解し、私が求めるものをチームにもたらしている。 エンバイェも良い対応を見せた。 我々は競争力のあるチームと、我々のスタイルで競える選手を求めている。 ガルナチョはプレシーズンにあったいくつかの事情で少し遅れている。 彼に必要な時間を、辛抱強く待つべきだ」