アストン・ヴィラを率いるウナイ・エメリ監督が、動向に注目が集まっているアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョに言及した。27日、イギリスメディア『BBC···

さらに、リーグ戦は2試合連続でベンチ外となった後、24日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節のガラタサライ戦でも、控えゴールキーパー2名がベンチ入りした一方で、ベンチ入り可能な12枠のうち11枠しか埋まっていなかったにもかかわらず、再びベンチ外となった。

関係の投稿をすべて削除したほか、マンチェスター・ユナイテッド在籍時にFAカップ優勝を祝った過去の投稿をピン留めしたことで、今冬の移籍市場でガルナチョはレンタル移籍が解除され、チェルシーに戻った後に新天地に移籍する可能性があることが噂されていた。 そうしたなか、改めてガラタサライ戦でガルナチョがメンバー外になった理由について聞かれたエメリ監督は「彼がメンバーに入っていないのは、他の選手たちの中から選ばなければならないという理由からだ」と語りながら、次のように続けた。

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「私は彼を、一人の人間として、そして選手として尊重している。 メンバーに入っていないのは、あくまでそうした理由によるものだ。 しかし、サッカーの世界は変わるものだ。 今後も試合が続いていく中で、選手たちが必要になるはずだ」は非常に良いトレーニングを積んでいる。