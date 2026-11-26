アル・シャムリがネオムで6ゴールを挙げて得点王争いに追いつき、アル・ラハヤニとブーシャクラーも各チームの勝利に貢献した。バッタール・アル・ハリシは8ゴールで首位に迫り、アル・オタイビはアル・ナスルで重要なセーブを披露した。

アル・シャムリはネオムで絶頂期を迎えている。 直近わずか2試合で6ゴールを挙げた。 それ以前の節で決めたのは1ゴールのみで、第1節のアル・ウルーバ戦での得点だった。 ガリ・アル・シャムリ はこれで今季通算7ゴールとし、 ジャウィ・エリートリーグ の 得点王争い に近づいた。

アル・アハリのスター、ムーサ・アダムと、アル・ハズムのセネガル人FWアマドゥ・ディアングを2ゴール差で追っている。 第11節のスターの一人として名前が挙がったのが、アル・ワフダのFWサッタム・アル・ラハヤニだ。 メッカのキング・アブドゥルアジズ・スポーツシティ・スタジアムで行われたアル・アフドゥード戦で、チームを2-0の勝利に導いた。1点目の場面では、サッタムがアル・アフドゥードの守備陣に激しくプレスをかけてボールを奪い、完全に抜け出してGKと1対1に。 持ち前の決定力でこの決定機を確実にゴールへと結びつけた。

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同じことはアル・ハリージのサウード・ブーシャクラーにも言える。 カティーフのプリンス・ナーイフ・ビン・アブドゥルアジズ・スポーツシティ・スタジアムでアル・アンサールを迎え撃ち、チームを3-1の重要な勝利に導いた。 サウード・ブーシャクラーは、今シーズン開幕から攻撃面で苦しむアル・ハリージにとって理想的な解決策といえる。 チームはここまでわずか13ゴールしか挙げておらず、1試合平均1ゴールをわずかに上回る程度にとどまっている。