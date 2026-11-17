ガラタサライ所属のベテラン選手が、怪我や出場機会不足の中でもチームの素晴らしい連勝を祝い、冬の移籍を否定して2027年まで現役を続ける決意を述べた。

ガラタサライ に所属する ベテラン選手 は、自身の現状とチームの好調な流れについて率直な意見を述べた。この選手は、プロサッカーの現場において現実的な姿勢で向き合うことが重要であると強調し、自らの心境を明らかにした。

「プロサッカーの世界では現実的にならなければならない」と述べたこの選手は、自分自身が出場機会に恵まれない状況にあっても、チームが素晴らしい連勝を続けていることに対して心から喜んでいると語った。毎週のようにピッチに立ちたいという想いが募っている現状を明かした。

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プロとしての意識と連勝支える練習姿勢

このベテラン選手は、チームに多大な経験をもたらすためにドイツ、イングランド、スペインでの実績を現在の活動に生かすことを目標に来た。しかし、プロフェッショナルとして求められるのは、こうした時期への向き合い方を一貫して保ち続けることであると捉えている。

毎日の練習において全力を尽くす姿勢を崩さないことが、チームが今後もこの成功を続けるための鍵であると指摘した。コンディションを整え、自分自身の仕事に徹することが、結果的にチームの勝利に貢献すると信じている。

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冬の移籍否定と契約満了までの現役継続

この選手は、1月の移籍ウィンドウにおける退団の可能性について明確に否定した。冬の移籍市場での去就については考えておらず、今季の冬にはチームに残る方針であることを示した。その理由として、来夏までにガラタサライでさらに多くのタイトルを獲得することを祝いたいとの意向を伝えた。

現在の契約は2027年6月まで有効であるが、今季限りで現役を引退する予定はないと断言した。今の段階では、夏以降もプロ選手としてプレーを続けたいという希望を打ち明けている。身体のコンディションが最高状態にあると自覚しており、次のチャンスが訪れた際には必ず準備ができていると自信を見せた。

将来展望とチームへのコミットメント

自身の引退時期やそれ以降の詳細な計画については、現時点で何らかの決定を下すことはできないとしている。身体の状態以外の要素については、自分ではコントロールできない部分があると考えており、それ以外のことに過度に神経質になる必要はないと割り切っている。

このベテラン選手は、チームメイトやサポーターに向けて、自分自身がベストな状態を維持するために体調管理にも細心の注意を払っていることを伝えた。その努力を通じて、チームの連勝ストリークを支え続ける姿勢を示している。2027年までの契約期間中、彼はプロとしての誇りを持ち続け、勝利に貢献し続ける予定である。