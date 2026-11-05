ガビ移籍へナポリが4000万ユーロのオファー、バルセロナの売却姿勢転換か

セリエA・ナポリがバルセロナMFガビの獲得に向け、約4000万ユーロの高額オファーを提示する動きを見せている。出場機会を求めての移籍説と、バルセロナ側の売却検討状況を詳報する。

セリエA の ナポリ が、 スペイン代表 MFガビの獲得に向けて本格的なアプローチを開始している。 バルセロナ の下部組織出身であるガビは、 ハンジ・フリック 監督の下で継続的な出場機会を得られずにいる状況だ。イタリアの強豪 ナポリ は今冬の移籍市場で、 バルセロナ の放出拒否の姿勢を試すための高額のオファーを提示する構えである。

ナポリがガビ獲得へ高額オファー提示

ナポリは、すでにバルセロナとの接触を開始し、移籍の可能性を探っていると報じられている。スペイン代表のMFガビの獲得に向け、ナポリが有力候補として浮上しているため、欧州サッカー界に大きな変化が訪れる可能性がある。メディア『カルチョメルカート』によると、移籍の可能性を探るための接触はすでに始まっているという。

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アッレグリ監督が求める中盤の強化

セリエAのナポリが中盤の補強を目指している理由には、マッシミリアーノ・アッレグリ監督のチーム状況がある。相次ぐ負傷によって選手層が薄くなっているため、国内での成功を目指すナポリは、ガビの激しさと技術をチームに加えたいと考えている。スペイン代表のMFであるガビは、その適性が高く見られている。

過去のオファー拒否とバルセロナ残留の意向

ガビは、前回の夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが獲得を試みたが、本人はすぐにその働きかけを退けていた。昨季終盤、膝の負傷から復帰したガビは、ラ・リーガ最後の9試合のうち8試合に先発出場した。その好調なシーズンの締めくくりを経て、ガビはワールドカップのスペイン代表メンバー入りを確固たるものにした。

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約4000万ユーロで売却検討のバルセロナ

ガビはファンに愛される選手であり、名高い下部組織ラ・マシアの出身でもある。それでもバルセロナは、金銭面で条件が折り合えば売却する考えに、次第に前向きになっているようだ。約4000万ユーロのオファーが届けば、移籍を認める用意があると報じられている。

買い取りオプション付き期限付き移籍を提案

これを受け、ナポリは今冬の移籍市場でガビを獲得する可能性を探っている。スポーツディレクターのジョバンニ・マンナがガビの関係者に接触し、移籍の意思を確かめた。ナポリは買い取りオプション付きの期限付き移籍を第一に考えており、初期費用として多額の資金を投じずにスペイン代表MFを獲得することを目指している。