ガビがバルセロナでの自身の役割について語る

ガビは、自身が負った重傷や、ラ・マシアに入った当初に直面した苦労が、こうした人間性を形づくる助けになったと指摘した。 自分自身を頼りにすることに慣れており、家族の支えを受けながらつらい時期を乗り越えてきたという。

さらにこう続けた。

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「結局のところ、どの選手も重要だし、選手一人ひとりが自分の役割を自覚していなければならない。 出場時間が少なくても多くても、僕は自分を重要な選手だと考えている。 一番大事なのは、どの選手にとっても物事がはっきりしていること、そして常にチームを支えることだ」「みんないい選手だし、監督はチャンスを与えてくれる。 そして適切なタイミングだと判断したときに選手を起用する。