元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが肺炎のため76歳で亡くなったことが公表された6月11日の夜、お笑いタレントの陣内智則（52）が自身のX（旧…

元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが肺炎のため76歳で亡くなったことが公表された6月11日の夜、お笑いタレントの陣内智則（52）が自身のX（旧ツイッター）を更新。

「ガッツ石松さん ご冥福をお祈りいたします」と哀悼の意を表した。 陣内智則の追悼ポストに大反響、ネット上で呼び覚まされた当時の記憶 陣内の投稿で多くのユーザーが思い出したのが、かつて2人の間に起きた「テレビ史に残る衝突」だった。 ネット上では「陣内世話になったよね」「ちゃんとあやまらな こずかれんぞ」といった、2人の歴史を知る人ならではのコメントが相次いだ。 さらに海外のユーザーからも「彼は単にパンチの打ち方を教えたのではない。

Advertisement

ゴングが鳴り響いた後も、いかにしてレジェンドであり続けるかを教えてくれた。 あの番組での和解はテレビ史における最高の瞬間のひとつだ」と、国境を越えて2人の絆を称賛するメッセージが寄せられている。 2004年日テレ特番での緊迫劇、世界王者の防衛本能を刺激した陣内のツッコミ 今やバラエティの伝説として語り継がれるエピソードが起きたのは、22年前の2004年に放送された日本テレビ系の番組対抗大型クイズ特番『オールスター夢祭り』の収録現場だった。