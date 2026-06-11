ガッツ石松：プロレス界の逸材、タレントとしても活躍

プロレス界に誇る逸材であり、タレントとしても活躍したガッツ石松。幼い頃からプロレスに魅せられ、全日本新人王になって凱旋（がいせん）した帰りに、会長の姿を見たそうだ。また、亀田騒動では父史郎さんとテレビで真っ向対立して、正論で一家を諭していた。

子供のころにブラウン管越しで、リングから三度笠を投げるガッツさんが記憶に残る。 所属の米倉ジムの米倉会長は昔かたぎも、イケイケであおる人。 ガッツさんもそれに乗せられた印象だった。

全日本新人王になって凱旋（がいせん）した帰りに、運転していたガッツさんは涙ぐむ会長の姿を見たそうだ。

"あれで奮起した"と聞いたことがある。 88年にタイソンが東京ドームで試合した。 完全非公開で練習していたジムに、ガッツさんがひょっこり姿を見せた。

"ちょっと見させてもらってくる"と言ったが、門前払いだった。 ファイティング原田氏は突然の来訪も、タイソンは手本だったこともあって招き入れた。 気さくなガッツさんの足元はサンダル履きだった。 OK牧場など天然ボケと見られるが、一方で真摯（しんし）で真正面な人だった。

他紙の評論家として自ら執筆していたが、話を聞こうと待っていた。

"俺の話を聞きたいの？ "とペンを置いた。 こちらが遠慮すると"誰かが代わりに書いてくれるよ"とそっちのけ。

"そっちは違うこと言った方がいい？ "とサービス旺盛だった。 タレントで業界から離れたこともあったが、常に歯に衣（きぬ）着せぬ意見だった。 鬼塚、亀田の微妙な判定では、素直に"負けていた"と断言した。

特に亀田騒動では父史郎さんとテレビで真っ向対立して、正論で一家を諭していた。 苦労に苦労を重ねた高度成長期の渡世人だったが、時代に関係なくいつも筋の通った人だった





nikkansports / 🏆 18. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

プロレス ガッツ石松 全日本新人王 亀田騒動 父史郎さん

United States Latest News, United States Headlines