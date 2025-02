ガチャ®日本上陸60周年記念！タカラトミーアーツ、SNSキャンペーン＆新フィギュアシリーズ「PERIHAPI！（ペリハピ）」展開開始

タカラトミーアーツは、2025年に「ガチャ®」が日本上陸60周年を迎えることを記念し、2月17日(月)の「ガチャの日」から周年展開をスタートします。記念企画としてSNS投稿キャンペーンと、初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」の展開を開始します。

タカラトミーグループの株式会社 タカラトミーアーツ は、2025年に「 ガチャ ®」(カプセルトイ)が日本上陸60周年を迎えることを受け、2月17日(月)の「 ガチャ の日」より60周年の展開をスタートいたします。まずはじめに「 ガチャ 日本上陸60周年プロジェクト」のアニバーサリー企画第1弾として、SNSでの投稿キャンペーンを実施いたします。また、 ガチャ から生まれた新 フィギュア シリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」の展開も開始いたします。 「 ガチャ ®」(カプセルトイ)は、1965年にペニイ商会(現:株式会社ペニイ、以下ペニイ)によってアメリカから輸入されました。ペニイは日本で初めて ガチャ マシンを設置した会社として、その創立記念日にあたる2月17日を「 ガチャ の日」に制定しており、2025年の「 ガチャ の日」は日本上陸60周年の記念日となります。

ペニイの親会社であるタカラトミーアーツは、1988年にその前身となる株式会社ユージンがカプセルトイ事業に参入しました。それ以来30年以上カプセル自販機(ガチャマシン)と中の玩具の企画製造販売を行い、そのカプセルトイブランドは「ガチャ®」の商標で親しまれています。今では月40~60アイテム、年間約600アイテムの新商品を発売しています。 60周年を迎えるにあたり、タカラトミーアーツとペニイは2024年8月に「ガチャ日本上陸60周年プロジェクト」を立ち上げ、これまでに「まわせ!じぶんガチャ」という新たなコンセプトのもとガチャのロゴの一新や、ガチャ日本上陸60周年記念企画商品の発表などを行ってまいりました。60年間にもわたるガチャの歴史の中で、ユーザーの皆さんはどのようなガチャと出会いどのような時間を過ごしてきたのかを教えていただきたいという想いから、SNSを用いた投稿キャンペーンを実施いたします。InstagramまたはXに「#ガチャ60周年」のハッシュタグを付けてご自分の好きなガチャの写真や想い出エピソードなどを投稿していただき、投稿した方の中から抽選で計20名に60周年のお祝いとして「ガチャ日本上陸60周年記念企画商品」である『ガチャ貯金箱<ガチャ2 Ezモデル>』 をプレゼントいたします。 もう一つの「ガチャ日本上陸60周年」アニバーサリー企画として、タカラトミーアーツ初のブラインドBOX入りフィギュアシリーズ「PERIHAPI!(ペリハピ)」の展開を、日本国内と海外で同時に開始いたします。「ペリッ」とミシン目をめくると、「ハッピー」に出会えるブラインドBOXフィギュア、「PERIHAPI!」 。箱から出てくるのはこだわりが“ぎゅっ”とつまったフィギュアたちになります。 当社では、ガチャの魅力を様々な形態で発信すべく、ガチャマシンの設置が難しい海外の店舗に向けて、日本で販売しているガチャのフィギュアなどをピロー袋に入れてブラインド(目隠し)で販売する「TWINCHEES(トゥインチーズ)」というシリーズを立ち上げ、 2021年から北米、欧州、豪州などの国と地域で展開してきました。日本のキャラクターパワーや精巧な作りのフィギュアが高く評価され、その販売数は累計850万個以上になります(2024年12月末時点)。 (PERIHAPI! HIDE & SEEK KAKURENBO DISNEY CHARACTERS)© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.© Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard





