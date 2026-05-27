ガソリン補助金見直し論、与党内で浮上 - 財政負担と出口戦略に課題

ガソリン価格抑制のための激変緩和補助金について、与党内で見直し論が浮上。毎月数千億円の財政負担や基金枯渇の問題があり、首相は世論を見極めながら判断する構え。

ガソリンなどの燃料油価格の高騰を受けて実施されている激変緩和補助金の 見直し 論が、与党内で急速に浮上している。 この補助金は、イラン情勢の悪化を背景に今年3月に再開されたが、その出口戦略が見えなくなっている。

現在の補助金水準を維持するには、毎月数千億円もの財政投入が必要であり、持続可能性に疑問が呈されている。 高市早苗首相はこれまで慎重な姿勢を示しているが、世論の動向を注視しながら見直しの是非を判断する構えだ。 日本維新の会の藤田文武共同代表は27日の記者会見で、ガソリン補助金の見直しについて、米国や欧州と比較して日本のガソリン価格が低いことを指摘し、柔軟に対応すべきだと主張した。 また、ずっと同額の補助を続けることが正しいのかと疑問を投げかけた。

政府が燃料油価格抑制策を再開したのは3月19日であり、米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が悪化したことを受けた措置だ。 レギュラーガソリン価格を全国平均で1リットル当たり170円程度に抑えるよう支援しており、現在も継続中である。 しかし、問題は財源である。 経済産業省によると、補助金の財源となる基金の残高は4月末時点で9800億円に上るが、現状のままでは6月下旬にも枯渇する見通しだ。

このため政府は、来週国会に提出する令和8年度補正予算案で約3兆円の予備費を計上し、物価高対策の財源を確保する方針だ。 自民党の鈴木俊一幹事長は25日の記者会見で、ガソリン補助金について、財政支出が非常に大きくなっており、いつまでも現在の水準で続けるのは困難だと述べ、見直しの必要性に言及した。 萩生田光一幹事長代行も26日の会見で、一律の補助ではなく濃淡をつけた補助に変更できれば、支援制度は維持すべきだと提案。 低所得者や燃料油消費が不可欠な事業者などに支援を絞る案を示した。

しかし、補助金の見直しは政権の支持率に直結する可能性があり、首相官邸は世論の反応を慎重に見極めている。 報道各社の世論調査では、政府の原油高への対応について不十分との回答が十分を上回る傾向にあり、国民の不満がくすぶっている。 自民党の重鎮は、現在の制度には持続可能性がなく、最終的には政治決断せざるを得ないと述べ、財政状況を踏まえた見直しを促している。 また、与党内部からは、補助金の縮小や対象の絞り込みを求める声が強まっており、今後の政治日程によっては、早期の見直しが避けられない状況となっている。

燃料油価格の高騰は家計や事業者に大きな影響を与えており、政府の対応が引き続き注目される





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