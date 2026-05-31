ガソリン補助金が突出、総額3兆円超の補正予算案について国会提出へ 高市政権のエネルギー政策に批判の声

政府が提出する2026年度補正予算案の内訳において、ガソリン補助金が2兆5000億円と他のエネルギー関連補助金と比べて突出していることが問題視されている。専門家は物価上昇の継続を予測し、高市首相は省エネの呼びかけは行うとしているが、補助金依存の政策運営への批判が強まる可能性がある。

フリーアナウンサーの膳場貴子氏は5月31日、MCを務めるTBS系情報番組「サンデーモーニング」に生出演した。 番組内で、高市早苗政権が総額3兆円を超える2026年度 補正予算 案の国会提出を決定したことを受けて、その内容について解説した。

特に、ガソリン補助金の額が突出している点に焦点を当て、政府のエネルギー政策に対する疑問を呈した。 政府は6月3日に提出予定の3兆1135億円に及ぶ補正予算案の内訳を示した。 電気・ガス支援に5135億円、LPガス補助に1000億円が計上される中で、ガソリン補助金などが2兆5000億円と、他のエネルギー関連補助金と比べて桁違いに多いことが明らかになった。 番組では、ウクライナ侵攻以降、エネルギー関連の補助金支出が増加しており、2022年以降の累計で15兆円に達していると報じた。

この金額は、かつて議論された食料品の消費税を3年間ゼロにする場合の财政負担とほぼ同等の規模であり、政府の財政運営への影響が懸念される。 一方で、現状では物価高が続いており、来月には1000品目以上の値上げが予定されている。 長期的な中東情勢の不安定化の影響から、企業のコスト上昇が製品価格への転嫁という形で徐々に表面化しており、専門家は夏以降も値上げの波が続くとの見通しを示した。

こうした状況下で、高市首相は5月25日の補正予算案説明会見で、省エネ要請の可能性を問われ、「現時点では経済活動にブレーキをかけるような形で、中東情勢を背景として踏み込んだ節約をお願いする段階にはない」と述べ、追加的な節約要請は行わないとの姿勢を示した。 その一方で、「例年通りの省エネの呼びかけは行います。 国民生活や経済に支障がない範囲で、省エネの取組を行っていただけるように呼び掛けてまいります」と述べ、従来通りの啓発活動は継続する考えを示した。

膳場氏は「高市総理から『省エネ』という言葉が出てきたわけですけれども」と発言し、「政府も補助金を出し続けるだけでこの状況を乗り切っていく、というのはなかなか厳しいと見ているということなんでしょうか」と質問した。 コメンテーター陣は、補助金と省エネ呼びかけのバランスや、長期的な財政持続性について議論。 ガソリン価格の高騰が家計や中小企業に与える影響を軽減するための制度設計の在り方や、energy政策の一貫性が問われている





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