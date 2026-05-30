ガスペリーニはトッティに強い信頼を置き、ローマ中心部の夕食会で具体的な検討を行った

ガスペリーニ監督はトッティと強い信頼関係を築いており、3月にローマ中心部で行われた夕食会で具体的な検討を行った。ガスペリーニはトッティの経験を生かし、トリゴリアの安定を維持したいと考えている。ローマのオーナーであるフリードキン・グループは当初、トッティに名誉かつ儀礼的な役割での復帰を想定していたが、業務内容と報酬で折り合いがつかず、交渉は停滞した。

ガスペリーニ はすでに トッティ と強い信頼関係を築いており、3月に ローマ 中心部で行われた夕食会はその象徴だ。 会談では、 トッティ の経験がチームにどう貢献できるかを具体的に検討した。

ガスペリーニは「彼のような選手をどう活用すべきか、私なりの考えがある」と語っている。 ローマのオーナーであるフリードキン・グループは当初、トッティに名誉かつ儀礼的な役割での復帰を想定していた。 クラブ幹部は、トッティを「100周年記念アンバサダー」として迎え、創立100周年に向けた移行を支援する1年契約を提示した。 契約は2028年まで延長可能な条件だった。

だが業務内容と報酬で折り合いがつかず、交渉は停滞した。 報道によると、ローマの提示額は年俸50～60万ユーロだったのに対し、トッティはほぼ倍の金額を要求。 さらに彼はより影響力のある役職も望んでおり、双方の間には2か月間の沈黙が続いた。 しかしガスペリーニ監督は、この沈黙を打破する決意を固めている。

ガスペリーニ監督は、トッティへの期待を国際イベントやマーケティングの域に留めない。 彼は伝説の背番号10を、トップチームと経営陣をつなぐ不可欠な架け橋と位置づける。 ロッカールームの雰囲気を「読み取り」、問題が深刻化する前に解決へ導く「フィルター」として機能すると信じるからだ。 トッティに実務を任せることで、ガスペリーニは彼の経験を生かし、トリゴリアの安定を維持したい考えだ。

報道によると、ガスペリーニはフリードキン家にも当初の姿勢を見直すよう強く求め、トッティが現場にいれば現在の経営に欠ける組織的知見が得られると主張している





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