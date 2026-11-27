イスラエルがパレスチナ自治区ガザで、イスラム組織ハマスの幹部や政治指導者を狙った暗殺作戦を激化させている。トランプ米政権はベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、米国が仲介した停戦の履行を求めているが、イスラエル側に譲歩する姿勢はない。

イスラエル が パレスチナ 自治区ガザで、イスラム組織ハマスの幹部や政治指導者を狙った暗殺作戦を激化させている。 トランプ米政権はベンヤミン・ネタニヤフ首相に対し、米国が仲介した停戦の履行を求めているが、 イスラエル 側に譲歩する姿勢はない。

イスラエル軍は、アブ・ナダ氏の殺害によってハマスの資金運用や経済政策の立案能力に混乱が生じるとの見方を示した。 一方、ハマスは今回の攻撃を「組織的な暗殺政策」の結果だったとして非難。

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「民間人の住宅を標的にすることは、ガザ停戦合意に対する継続的な違反であり、あらゆる国際法や人道法、規範、条約に明らかに抵触する」と指摘した。 1年以上前に名ばかりの合意が成立した後も、イスラエルはほぼ連日、ガザでハマスを狙った攻撃を続けている。 パレスチナ保健省によると、この間にイスラエル軍の攻撃や軍事作戦で殺害されたパレスチナ人は1600人以上に上る。 イスラエル軍はここ数週間でそうした攻撃を激化させている。25日にはガザ北部でハマスの内部治安機関トップだったムハンマド・アブ・アウフ氏一家を殺害。